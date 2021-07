Güterfelde

„Wir waren eigentlich der Meinung, die bisherigen Parkplätze würden reichen“, so Ortsvorsteher Dietrich Huckshold (Wir Vier) zu der Situation am Güterfelder Haussee. Doch schon lange gebe es an der Potsdamer Landstraße eine wilde Parkfläche, die im Laufe der Zeit auch immer größer geworden wäre (die MAZ berichtetet). Nun soll sie legalisiert werden.

„Da ist echt was los“, schildert Huckshold die Situation. 30 bis 40 Autos würden sich dort schon in manchen Wochen finden, wohingegen der eigens angelegte Parkplatz an der Potsdamer Straße schlecht angenommen werde. Doch genau dieser ist ein gewichtiger Grund, weshalb nicht alle Gemeindevertreter und auch die Verwaltung gegen die Legalisierung der wilden Parkfläche sind.

Parken im Landschaftsschutzgebiet unerwünscht

Es seien bereits ausreichend Stellplätze vorhanden, wird argumentiert. Frank Piper (Fachbereichsleiter Verkehrs- und Grünflächen Stahnsdorf) schlägt vor, die Beschilderung auf die umliegenden Parkplätze zu verbessern. Christian Kümpel (FDP) befürchtet, dass die Nachfrage nur noch steigt, wenn mehr Angebot geschaffen wird. „Wir haben schon eine Übernutzung des Güterfelder Haussees und des Waldes“, kritisiert er. Ein Ausbau des wilden Parkplatzes würde nur unterstützen, was die Leute falsch machen. Zumal liegt die Fläche in der Parforceheide und „Parken im Landschaftsschutzgebiet gilt es zu vermeiden.“

Auch die Verwaltung argumentiert ähnlich. In einer Stellungnahme schreibt sie: „Jegliche Versiegelung der Flächen widerspricht dem Schutzzweck des LSG.“ Sollte der Eigentümer, die Berliner Stadtgüter überhaupt an einem Verkauf der Fläche – es geht dabei um eine Teilfläche von rund 300 Quadratmeter des 3508 Quadratmeter großen Grundstückes – interessiert sein, könne man sich aber vorstellen, „den bereits vorhandenen, naturnah angelegten Bereich an Parkplätzen zum Beispiel mit Baumstämmen abzugrenzen und dort ein Parken für wenige Fahrzeuge zu ermöglichen.“

Huckshold ist der Meinung, dass durch eine Regulierung weniger kaputt gemacht würde, als es derzeit der Fall ist. Momentan würde sich der Parkbereich immer weiter in das LSG ausbreiten, argumentiert er. Er möchte eine ausgebaute Fläche für 15 bis 17 Autos dort haben, um die Parkmöglichkeiten gezielt einzuschränken. Die Gemeindevertetung beschloss nun im Juni zunächst einmal mehrheitlich, dass zumindest um den Ankauf der Fläche verhandelt werden soll, da sie „zum Schutz der Grünfläche benötigt“ werde und „ein geordnetes Parken im Einklang mit der Natur ermöglichen“ solle.

Von Konstanze Kobel-Höller