Stahnsdorf

Auf einer Fläche von etwa 8000 Quadratmetern in der Kieler Straße im Stahnsdorfer Gewerbegebiet „Techno Park“ hat die Firma Storage24 aus dem baden-württembergischen Lorch jetzt einen Büro- und Lagerhallen-Komplex eröffnet. Die 122 unterschiedlich großen Einheiten können von Unternehmen, Start-ups und privaten Nutzern gemietet werden.

Flächen werden knapp und teuer

„Aufgrund der fortschreitenden Wohnbebauung und der zunehmenden Verdichtung in den Städten werden dort freie Gewerbeflächen immer rarer beziehungsweise teurer. Wir bieten Handwerkern, Kleinunternehmern und auch privaten Interessenten zusätzliche flexible Lagerkapazitäten an. Damit können sich auch neue Betriebe im Gewerbepark ansiedeln und weitere Arbeitsplätze geschaffen werden“, sagt Area Manager Ulrich Schönbucher, der sich im Auftrag von Storage24 um die Vermietung der Einheiten kümmert.

Vier extra große Garagen

Die einzelnen Elemente sind zwischen 28 Quadratmeter und 145 Quadratmeter groß. Die Zwischenwände lassen sich versetzen, so dass die Fläche bei Bedarf erweitert werden kann. In vier XXL-Garagen mit einer Länge von 16 Metern und einer Höhe von sieben Metern können große Wohnmobile, Boote oder Lastkraftwagen abgestellt werden. „Die Pandemie hat das Urlaubsverhalten der Menschen verändert. Der Trend zu immer größeren und teureren Wohnmobilen nimmt zu. Das spüren auch wir bei der Nachfrage nach Unterstellmöglichkeiten“, sagt Schönbucher. Die Wohnmobilbesitzer sind meist zwischen 20 Jahre und 40 Jahre alt.

Für Kleinunternehmer, die ihren Betrieb von Stahnsdorf aus führen wollen, hat Storage24 vier zweigeschossige Kombinationen aus Lager und Büro mit jeweils 145 Quadratmetern Nutzfläche geschaffen. „Für diese Größe interessieren sich meist Online-Händler“, weiß der Manager aus Erfahrung.

Ulrich Schönbucher ist Area Manager der Firma Storage24 aus Lorch in Baden-Württemberg. Er kümmert sich um die Vermietung der Gewerbeeinheiten. Quelle: Storage24

Rund 50 Interessenten, darunter auch Betriebe aus benachbarten Gewerbeparks in der Region, haben sich bereits Flächen in Stahnsdorf reservieren lassen. Mehr als zehn unterschriebene Mietverträge hat Schönbucher bereits in der Tasche. Einige Mieter wollen ihr Segment ganz klassisch als Hobbywerkstatt nutzen. Eine Band freut sich, endlich einen Proberaum gefunden zu haben. Die Hallen können kurzfristig, unkompliziert und ohne lange Vertragslaufzeiten angemietet werden, verspricht der Makler. Für die Standardgröße von 28 Quadratmetern beträgt die Miete 238 Euro für vier Wochen. Bei Bedarf legt der Vermieter neben der obligatorischen Stromversorgung zusätzlich eine Starkstromleitung.

Mehr als 50 Standorte in Deutschland

An mehr als 50 verschiedenen Standorten allein in Deutschland stehen die Büro- und Lagersysteme von Storage24. Das Unternehmen ist aber auch europaweit unterwegs. Das Einzugsgebiet der Mieter im Umkreis der jeweiligen Standorte erstreckt sich auf rund 30 Autominuten, beschreibt Schönbucher. Die Standorte sind kameragesichert. Ein Team von Hausmeistern betreut die Anlagen. Für auftretende Fragen ist eine Telefon-Hotline eingerichtet.

Weitere Systeme kommen dazu

Demnächst will das Unternehmen seine Standorte in Bernau und Ahrensfelde-Blumberg weiter ausbauen. Zu den vorhandenen 200 Segmenten in Bernau sollen im nächsten Jahr weitere 200 Elemente dazukommen. In Ahrensfelde-Blumberg mit etwa 250 Einheiten sollen bis zum Spätherbst dieses Jahres noch einmal ebenso viele aufgebaut werden.

Von Heinz Helwig