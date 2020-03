Frühstücksboxen und Bento: Die Kunst der Häppchen hat ihr Zentrum in Stahnsdorf

Region Teltow

„Wir gehen auf die 22.000 Mitglieder zu“, sagt Sabine Elvert, selbst beeindruckt. Knapp vier Jahre ist es her, dass die Stahnsdorferin die Facebook-Gruppe „Frühstücksbox – Bento und mehr – Schule und Kindergarten“ gegründet hat. Anlass dafür war ein egoistischer: In anderen Gruppen rutschten die guten Anregungen für abwechslungsreiche Ideen, wie die Snackboxen ihrer Kinder gefüllt werden könnten, immer so schnell weg, dass sie diese bald nicht mehr fand.

Mit ihrer neuen Gruppe hatte Elvert aber offensichtlich einen Nerv getroffen: „Nach einem halben Jahr hatten wir schon 600 Mitglieder. Von Jahr zu Jahr merkte man dann vor allem zu Schulanfang regen Zulauf.“ Heute gibt es in dem Forum täglich rund 20 bis 50 neue Beiträge und 70 bis 100 Mitgliedsanfragen. „Seit Herbst müssen wir irgendwie eine magische Grenze überschritten haben – jetzt macht auch Facebook Werbung für uns.“

Sabine Elvert hat die Bento-Facebook-Gruppe gegründet. Quelle: Varvara Smirnova

Konfliktpotenzial gesundes Essen

Die acht Moderatoren, die in der Gruppe für Ordnung sorgen, haben jedenfalls genug zu tun. Konfliktpotenzial bieten dabei vor allem die Themen Verpackungsmüll und gesundes Essen, so Elvert: „Das ersticken wir aber im Keim. Alles ist willkommen.“

Am beliebtesten sind in der Gruppe die Boxen für kleinere Kinder. Hier wird das Essen bunt und fröhlich aufbereitet, mit Ausstechern, lustigen Piekern und manchmal sogar mit Hilfe von Lebensmittelfarbe aufgepeppt. „So, dass die Kinder die Boxen aufmachen und sagen: Oh, wie toll!“ Oft ginge es darum, dass die Kinder mehr essen, wenn sie verschiedene Kleinigkeiten statt eines großen Pausenbrotes mit hätten und wenn das Auge mitisst.

„Viele machen es aber auch, weil sie selbst daran Spaß haben. Für die ist das eine Art Hobby“, erzählt Sabine Elvert. Hier ergebe sich auch ein wichtiger Effekt der Gruppe: „Die Boxen werden oft nicht wertgeschätzt, nicht von den Kindern, den Männern und oft von den Macherinnen selbst nicht richtig. Im Forum wird dann auf einmal etwas gelobt, was zu Hause als Selbstverständlichkeit gesehen wird.“

Kritik von TV-Köchin

Doch gerade das Bunte, Verspielte wird von TV-Köchin Sarah Wiener kritisiert. Sie spricht von falschen Anreizen. „Die Kinder sollen Brote, Obst und Gemüse doch essen wollen, weil sie ihnen schmecken und sie ihren Körper nähren wollen – nicht, weil sie da ein Wurstpanda anschaut, der die Bedeutung unserer Lebensmittel karikiert.“

Elvert kann diese Kritik nicht ganz nachvollziehen. Im Forum sei das auch diskutiert worden. „Dort hat eine Mutter gesagt: ,Nur, weil mein Kind einen geschnitzten Apfel mitbekommt, heißt das ja nicht, dass es nicht weiß, wie ein Apfel aussieht.’“ Normalerweise würden die Kinder ja „normales Essen“ essen. „Kein Kind wird etwas essen, nur, weil es geschnitzt ist. Die Überzeugungskraft des Gestaltens ist begrenzt“, ist Elvert überzeugt.

Japanische Bento-Kunst aus Teltow

Der Teltower Andreas Baasner ist Mitglied in Elverts Facebook-Gruppe. Doch er hat es nicht so mit Ausstechern, Piekern und Lebensmittelfarbe. Darauf verzichtet er komplett. Er macht japanisches Bento, mit hochwertigen regionalen Zutaten. So versucht er etwa, in jeder Box die Farben Rot, Weiß, Grün, Gelb und Schwarz vorkommen zu lassen. Alle Komponenten werden voneinander getrennt, damit jeder Geschmack einzeln wahrgenommen werden kann – sauer, scharf, Ingwer, salzig, umami, süßlich oder was es eben an diesem Tag gibt. „Jeder Teil schmeckt anders“, erklärt der 49-Jährige.

An diesem Tag hat er Linsen, rote Beete mit Süßkartoffeln, Schmortomaten, Blumenkohl und Ente vorbereitet, alles hat einen eigenen Charakter. Vier bis fünf Komponenten finden sich in einem Erwachsenen-Bento bei ihm üblicherweise, getrennt durch Frisee-Salat-Blätter. Gegessen wird dann zu Mittag. „Es wird so zubereitet, dass es kalt essbar ist. Man darf es halt nicht knusprig machen.“

Baasner steht um 4.40 Uhr morgens auf, damit er ab 5 Uhr ausreichend Zeit hat, die Boxen für sich, seine Lebensgefährtin und seine beiden Kinder vorzubereiten. „Da stehen schon mal vier Töpfe auf dem Herd“, sagt er. Es wird gekocht, gedünstet, geschmort und gebraten. Was übrig bleibt, wird am nächsten Tag weiter verwendet. An diesem Tag ist es Brühe von der roten Beete und den Süßkartoffeln. „So ist in jedem Essen auch was vom Vortag drin.“

