Stahnsdorf

Im Rahmen des Umbaus der Potsdamer Allee ( Kreisstraße 6960) in Stahnsdorf finden voraussichtlich in der Zeit vom 26. August bis zum 6. September im Bereich zwischen der Parkallee und der Bergstraße umfangreiche Asphalteinbau und -verdichtungsarbeiten statt. In dieser Zeit können Fußgänger die Straße in dem genannten Bereich nicht überqueren. Damit kann auch voraussichtlich bis zum 2. September nicht der Fußgängerüberweg an der Beethovenstraße genutzt werden, der nach der entsprechenden Signalschaltung der Fußgängerampel überquert werden kann. Der Übergang ist Teil des Schulweges vieler Kinder in Stahnsdorf.

Quelle: Gemeinde Stahnsdorf

Als Alternative richten die Baufirmen ersatzweise einen Fußgängerüberweg an der Bergstraße ein. Dort werden allmorgendlich zu Schulbeginn Mitarbeiter des Ordnungsamtes den Schülerverkehr überwachen. Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs sollten bedenken, dass die Regiobus Verkehrsgesellschaft Potsdam-Mittelmark GmbH die Bushaltestelle John-Graudenz-Straße in Fahrtrichtung Teltow im Zeitraum vom 26. August bis voraussichtlich 3. September nicht bedienen kann. Als Ersatz können die Fahrgäste die Haltestellen Bahnhofstraße oder Waldschänke nutzen.

Von MAZonline