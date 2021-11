Güterfelde

Am Spazierweg um den Güterfelder Haussee ist ein Baum umgestürzt, vermutlich am Mittwoch voriger Woche. Es sei nicht windig gewesen, sagte der Pächter des anliegenden Grundstücks. Verletzt wurde niemand. Der Pächter sieht sich in seiner Ansicht bestätigt, dass die Nutzung des Trampelpfades am östlichen Ufer des Sees gefährlich ist. Insoweit stimmt er auch mit der Forstverwaltung überein.

Pächter hat Verbotsschilder ersetzt

Wie berichtet, hatte der Pächter Schilder angebracht, die das Betreten des Weges verbieten. Zusätzlich hatte er Flatterband gespannt. Diese Maßnahmen waren jedoch unzulässig. Laut Forstverwaltung handelt es sich bei der im Landschaftsschutzgebiet liegenden Fläche um Wald und Wald sei in Deutschland grundsätzlich frei zugänglich.

Der Eigentümer des Grundstücks hat daraufhin die alten Verbotsschilder entfernt und durch eine neue Beschilderung ersetzt. Auf ihr wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Privatgrundstück handelt. Betreten und Befahren erfolge auf eigene Gefahr, für Sach- und Körperschäden werde keine Haftung übernommen. „Mit den Schildern versuchen wir, unsere Verkehrssicherungspflicht einzuschränken“, sagte der Grundstückspächter der MAZ.

Von Stephan Laude