Gemeinde Stahnsdorf öffnet Online-Termine für Meldewesen

Stahnsdorf

Die Online-Buchung von Terminen im Sachbereich Meldewesen startet die Gemeinde Stahnsdorf am Donnerstag probeweise für vier Wochen. Freigeschaltet sind jeweils Termine für die nächste Kalenderwoche.

Seit Beginn der Pandemie und mit Schließung des Rathauses konnten Stahnsdorfer Bürger ihre Termine nur mehr telefonisch mit der Verwaltung vereinbaren. Grund sei die Erfahrung anderer Kommunen gewesen, dass bei den jeweiligen Terminen oft entscheidende Dokumente vergessen worden wären, so Stephan Reitzig, Sprecher der Gemeinde. Durch telefonische Vorabsprache sei dies vermeidbar.

Nur für dringende Anliegen gedacht

In den vergangenen Monaten sei jedoch vielfach die Bitte nach einer Online-Terminvergabe an die Verwaltung herangetragen worden. Unter stahnsdorf.de – „Kontakt zur Verwaltung“ – „Meldewesen“ können Bürgerinnen und Bürger dies nun nun seit Donnerstag vorerst in einem vierwöchigen Probebetrieb. Jeweils am Freitag der Vorwoche werden hier bis auf Weiteres die Termine für die darauffolgende Kalenderwoche freigegeben. Welche Dokumente zum Termin mitzubringen sind, ist auf der Unterseite des Meldewesens dauerhaft hinterlegt

„Um die Kontakte im Meldewesen auch weiterhin so gering wie möglich zu halten, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, das System ausschließlich für dringende und unabweisbare Anliegen zu nutzen“, so Reitzig.

Von MAZ Online