Stahnsdorf

Bücherfreunde in der Gemeinde Stahnsdorf können ab dem 9. Juni neben dem florierenden Drive-in-Angebot der Gemeindebibliothek wieder persönlich in den Regalen stöbern. Bis zu sieben Besucher dürfen jeweils dienstags von 14 bis 19 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr die Medienausleihe im Gemeindezentrum Stahnsdorf, Annastraße 2, betreten. Der Besuch muss allerdings unter 03329/64 65 01 oder per E-Mail unter bibliothek@stahnsdorf.de angemeldet werden, sagen die beiden Bibliothekarinnen Christiane Golz und Carolin Mazloumian. Sie holen die angemeldeten Besucher jeweils zur vollen Stunde an der Tür T2 hinter dem Gemeindezentrum ab.

Bitte nur einen Angehörigen entsenden

Zum Besuch der Bibliothek müssen die Mediennutzer eine Mund-und-Nasen-Bedeckung tragen und vor Eintritt ihre Hände desinfizieren. Außerdem liegen Kontaktlisten aus, in die sich die Besucher eintragen. Auch in der Bibliothek ist auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten. Familien sollten bitte möglichst nur einen Angehörigen in die Bibliothek entsenden.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline