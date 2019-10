Stahnsdorf

Einen besonderen Gast kann die Gemeindebibliothek Stahnsdorf in ihrer nächsten Folge der Veranstaltungsreihe „Geschichten aus der Sofa-Ecke“ am Donnerstag, dem 24. Oktober, in ihren Räumen im Gemeindezentrum Stahnsdorf, Annastraße 3, präsentieren. Der freiberufliche Autor, Fotograf und Vortragsreferent Ronald Prokein berichtet von seiner Reise zum kältesten Ort der Welt. Seine Eindrücke hat er in seinem Buch „Die Entdeckung des Kältepols“ niedergeschrieben, das er seinen Zuhörern vorstellen wird.

Die siebte große Tour

Gemeinsam mit seinem Partner Andy Winter reiste Prokein 2007 von Rostock nach Osten. Hauptziel dieser Reise war der Aufbau zweier Wetterstationen in Jutschugei ( Nordostsibirien). Die Stationen sollten beweisen, dass die Region kälter ist als der offiziell kälteste bewohnte Ort der Welt Oimjakon. Ein langer und beschwerlicher Weg mit eisigen Tagen und Nächten lag vor den Abenteurern mit ihrem Lada Niva. Nach Weltumradlung, Kajaktour auf der Lena, Europalauf und anderen Extremtouren war dies die siebte große Tour des Russlandkenners.

Durch Fitness- und Boxtraining inspiriert

Zurück in Deutschland, erhielt Prokein vom bekannten Meteorologen Jörg Kachelmann die sensationelle Nachricht: Mit Winter hatte er den neuen Kältepol der Erde entdeckt. In Jutschugei wurden noch tiefere Temperaturen gemessen als in Oimjakon, das mit seinen minus 71,2 Grad Celsius weltweit berühmt geworden war.

Der in Rostock geborene Ronald Prokein war Fahrzeugmechaniker, Zeitsoldat, Mitglied einer Minentaucherstaffel und Fallschirmjäger. Sein Fitness- und Boxtraining in seiner Jugend inspirierte ihn zu seinen späteren Abenteuerreisen.

Info: „Die Entdeckung des Kältepols“, Lesung mit Ronald Prokein, Donnerstag, 24. Oktober, 18.15 Uhr, Gemeindebibliothek Stahnsdorf, Annastraße 3.

Von Heinz Helwig