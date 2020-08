Gesperrte Badestelle: Güterfelde findet keine schnelle Lösung

Güterfelde

Die Gemeinde Stahnsdorf sollte ihre Entscheidung zur Zukunft der Badestelle am Güterfelder Haussee bis zum Jahresende zurückstellen. Mit diesem Votum des Ortsbeirates Güterfelde endete am Montagabend in der jüngsten Sitzung die Diskussion über den künftigen Badebetrieb an diesem Gewässer. Das Baden im See ist derzeit untersagt, weil Stahnsdorf als Eigentümer nicht die Sicherheitsauflagen erfüllen kann, die der kommunale Versicherer nach jüngsten gerichtlichen Entscheidungen jetzt fordert.

Baden auf eigene Gefahr oder Aufsicht und Zaun

Um das Baden wieder erlauben zu können, müsste die Gemeinde entweder alle Einrichtungen, die auf einen gewollten Betrieb hindeuten, beseitigen und mit einem Schild auf das Eigenrisiko der Badegäste hinweisen oder die Badestelle einzäunen und das Baden beaufsichtigen lassen. „Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten“, erklärte Frank Piper, Leiter des Verkehrs- und Grünflächenamtes in Stahnsdorf, in der Ortsbeiratssitzung.

Dietrich Huckshold ist Ortsvorsteher von Güterfelde. Quelle: Heinz Helwig

„Dem Ortsbeirat fällt die Entscheidung sehr schwer. Es sind da noch zu viele Fragen offen, die erst einmal geklärt werden müssen“, sagt Ortsvorsteher Dietrich Huckshold („Wir Vier“). Bis zum Jahresende will die Landesregierung die Möglichkeit eines Badesicherheitsgesetzes geprüft haben, meint Beiratsmitglied Richard Kiekebusch ( CDU). Von diesem Gesetz erhoffen sich die Güterfelder endlich mehr Klarheit über die rechtlichen Vorgaben für die Unterhaltung der öffentlichen Badestelle.

Kommerzieller Betrieb abgelehnt

Schon jetzt lehnt der Ortsbeirat einen kommerziellen Badebetrieb mit Zaun, Eintrittsgeld und Bademeister ab. „Das passt nicht zum natürlichen Umfeld des Sees“, sagt Huckshold. Neben dem hohen materiellen und personellen Aufwand – mindestens zwei Bademeister – hält er die Kosten für nicht gerechtfertigt. Nach Erhebungen der Verwaltung kostet der Abbau von Imbiss- sowie Sanitärcontainer, Stegen und Fahrradständer einmalig zwischen 50 000 Euro und 100 000 Euro. Für den abgesicherten Badebetrieb hat sie einmalig 70 000 Euro und jährlich etwa 100 000 Euro brutto für die Bademeister errechnet.

Der abgesperrte Badestrand des Güterfelder Haussees. Quelle: Friedrich Bungert

Der Ortsbeirat ist verunsichert, wie weit die Badestelle wieder in ihren natürlichen Urzustand zurückversetzt werden muss. Sollten auch Bänke, Papierkörbe und Toiletten beseitigt werden müssen, befürchtet er, dass sich Strand und Liegewiese bald mit Müll füllen. Ein neutrales Gutachten sollte deshalb klären, was am See stehen bleiben kann, schlug Kiekebusch vor.

Aufgrund negativer Erfahrungen mit unterschiedlichen Expertisen zu ein und demselben Thema bot Fachbereichsleiter Piper an, dies durch die Rechtsanwälte der Gemeinde prüfen zu lassen. Harald Mushack (Linke) empfahl eine Selbstanzeige durch Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) beim Gericht. Dann werde ein unabhängiger Richter diese Frage entscheiden, argumentierte Mushack.

Gemeinde will Badebetrieb 2021 wieder ermöglichen

Die Verwaltung tendiere leicht zur Variante des Rückbaus, teilt Gemeindesprecher Stephan Reitzig auf MAZ-Nachfrage mit. Dann könnte der Badebetrieb definitiv zur nächsten Saison 2021 wieder aufgenommen werden. Eine Zurückstellung bis zum Jahresende würde dies allerdings in Frage stellen. Darum will das Rathaus die Gemeindevertretung darüber abstimmen lassen.

In den Fraktionen wird derzeit noch an einer Entscheidung für die Gemeindevertretersitzung am 1. Oktober gearbeitet. Fraktionschef Gerald Maelzer (Bürger für Bürger) will die Variante mit Zaun und Bademeister noch nicht völlig aufgeben. „Wir müssten aber bis zur nächsten Saison eine Interimslösung für die Badestelle finden“, sagt er. Daraus könne man alles weitere entwickeln. Er schließt nicht aus, dass ein externer Dienstleister die Badeaufsicht übernehmen könnte. Geschäftsführer Markus Schmidt von der Kleinmachnower Freibad Kiebitzberge GmbH hatte bereits ein Angebot unterbreitet.

Einen eigenen Antrag zur Einrichtung und zum Betrieb einer Badestelle wird die SPD voraussichtlich in die nächste Sitzung einbringen. Ihr Vorschlag orientiert sich an einem Beispiel der Stadt Braunschweig. Diese fasste ihren Beschluss auf der Grundlage eines Gutachtens der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB).

Von Heinz Helwig