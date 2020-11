Güterfelde

Eine schlimme Überraschung erlebte der Hausmeister der Kita Buddelflink in Güterfelde, als er am Freitagmorgen wie gewöhnlich die Einrichtung aufsperrte und überprüfte, ob alles in Ordnung war: Es war eingebrochen worden und die Täter hatten im Haus ein Chaos hinterlassen. „Mehrere Räume waren durchsucht worden, im Keller und im Büro sind das größten Verwüstungen“, sagt Stephan Reitzig, Sprecher der Gemeinde Stahnsdorf.

Sofort wurde die Polizei eingeschaltet, die unter anderem auch die Spuren sicherte. Im Anschluss werde anhand der Inventarliste festgestellt, was entwendet wurde, so Reitzig. Heute ist außerdem noch voraussichtlich eine Putzaktion geplant, sodass hoffentlich am Montag wieder Normalbetrieb möglich ist.

Eltern betreuen Kinder zuhause

Darüber, wie der oder die Täter in das Haus gekommen sind, kann Reitzig aktuell noch nichts sagen. Auch möchte er die Ermittlung der Polizei mit zu vielen Informationen nicht gefährden.

Die Eltern, die alle telefonisch erreicht werden konnten, hätten großartig reagiert, ergänzt der Sprecher. Obwohl eine Betreuung in der benachbarten Turnhalle angeboten wurde, entschieden alle, ihre Kinder am Freitag zuhause zu betreuen. Nur ein Kind wurde gebracht, dann aber von den Großeltern abgeholt.

Die Kita Buddelflink bietet 49 Kindern im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt Platz. In der Einrichtung wird vor Ort gekocht. Vor zwei Jahren hatten sich die Eltern erfolgreich gegen die Pläne der Gemeinde zur Wehr gesetzt, dass auch ihr Haus künftig von einem Caterer beliefert wird. 2018 wurde die Kita außerdem in der vom ADAC Berlin-Brandenburg und von Radio TEDDY initiierten Aktion „ Kita Cool“ zu einem der Gewinner gewählt und mit 500 Euro für die Vorschulkinder belohnt.

