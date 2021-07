Güterfelde

Um der Verstaatlichung zu entkommen, ist das Familienunternehmen „Ihlefeldt Sehen und Hören“ einst nach Güterfelde umgezogen. Jetzt feiert es hier sein 60-jähriges Bestehen – und hat auch alle Widrigkeiten der Branche bisher erfolgreich überstanden.

„Am 1. August 1961 haben meine Eltern Wolfgang und Gisela den Betrieb für Reparatur von Radio- und Fernsehtechnik gegründet, in Potsdam in der Brandenburger Straße“, sagt Uwe Ihlefeldt. Nach sieben Jahren war der Betrieb schon auf sieben Mitarbeiter gewachsen, sodass er umziehen musste, ums Eck, in die Lindenstraße. „Es gab nur zwei Firmen dafür in Potsdam, aber die waren befreundet und haben sich die Stadt in zwei Sektoren eingeteilt, wo wer hingefahren ist.“

Umzug von Potsdam nach Güterfelde

Als die Firma Ihlefeldt acht Mitarbeiter hatte, sollte sie verstaatlicht werden. Die einzige Chance, dem zu entgehen, war als Alleinmeister auf dem Dorf weiterzumachen. So kam die Familie nach Güterfelde. Niemand habe am Anfang daran geglaubt, dass das ein Erfolg werden könnte, Berater hätten gesagt, man müsse in der Innenstadt sein. „Gott sei dank haben wir nicht darauf gehört.“

Ihlefeldt Sehen und Hören GmbH & Co.KG in Güterfelde, feiert am 1. August sein 60-jähriges Betriebsjubiläum. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Zwei von drei Söhnen – Uwe und Ulf – entschieden sich dafür, in die Fußstapfen des Vaters zu treten, und lernten in den Siebzigerjahren ebenfalls den Beruf des Radio- und Fernsehtechnikers, 2004 übernahm Uwe Ihelfeldt den elterlichen Betrieb. „Ulf ist auch dabei und wichtig“, betont er. Der dritte Bruder, Olaf, wollte unbedingt Gärtner werden – in Stahnsdorf kennt ihn heute fast jeder: als Verwalter des Südwestkirchhofs.

Von Waschmaschine bis Thermo-Mix

Mittlerweile hat sich das Leistungsspektrum von „Sehen und Hören“ verändert und steht auf drei Säulen, erklärt Uwe Ihlefeldt. Neben der Unterhaltungselektronik wie Radio, Hi-Fi oder Fernsehen, die ihm nach wie vor am meisten am Herzen liegt, werden seit rund zehn Jahren auch Haushaltsgeräte verkauft und repariert: Waschmaschinen, Kühlschränke, aber auch Kaffee-Vollautomaten oder Thermomix-Geräte. Die dritte Säule ist die Sicherheitstechnik, etwa die Installation von Alarmanlagen, Videoüberwachung oder Videotürsprechanlagen – das ist der Hauptbereich seines Bruder Ulf, der auch für die Außendienste Hi-Fi-Technik, Audio und Video zuständig ist.

Dank der neuen Geschäftsbereiche sei das Unternehmen auch relativ stabil, sagt Uwe Ihlefeldt. „Irgendwas läuft immer.“ So sei während Corona etwa die Nachfrage nach Alarmanlagen zurückgegangen, weil ohnehin alle zuhause gewesen seien, dafür sei die nach Fernsehern und Kaffeeautomaten gestiegen.

Strategie gegen Amazon und Co.

Auch die Arbeit in der Werkstatt habe sich über die Zeit deutlich verändert. So werden etwa Fernseher immer seltener zur Reparatur gebracht und Ihlefeldt hat sich im Hi-Fi-Bereich auf „Exoten“ wie Bang & Olufsen oder Revox spezialisiert, hochwertige Marken, derer sich sonst niemand in der Gegend annimmt. „Von solchen Sachen kann man noch leben“, sagt er. Ansonsten bekäme man alles, wo man nur den Stecker reinstecken müsse, bei Amazon. „Die sind da so gut und kulant.“ Aber wo Handwerk und Know-how gefragt seien, da habe sein Betrieb eine Chance. Wenn es etwa um das Einrichten von Routern oder Netzwerken gehe oder um schwere Geräte.

Uwe Ihlefeldt möchte noch „einen ordentlichen Online-Shop auf die Beine stellen“. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Mittlerweile hat sein Betrieb elf Mitarbeiter, vier Fahrzeuge sind in Berlin und Brandenburg unterwegs. Der Hauptumsatz, sicher mehr als 80 Prozent, komme aus der Dienstleistung, der Rest aus dem Handel, sagt Ihlefeldt und glaubt, „dass sich das noch verstärken wird. „Wir sind also wieder dort, wo wir wieder angefangen haben.“

Der Showroom, in dem die Geräte ausgestellt werden, sei eigentlich nur ein „Lockmittel, um die Kunden auf uns aufmerksam zu machen“. Die massive Verfügbarkeit von Waren auf allen Kanälen habe dazu geführt, dass die Gewinnspanne einfach zu gering geworden sei.

„Ihlefeldt Sehen und Hören“ selbst ist noch nicht im Internet vertreten. Doch das soll sich schon bald ändern. In den nächsten zwei Jahren bemüht sich Ihlefeldt, einen ordentlichen Online-Shop auf die Beine zu stellen. „Der muss anders sein, auf Dienstleistungsangebote setzen und auf ein attraktives Sortiment mit Zubehör.“ Dann kann er auch den Betrieb an einen Nachfolger und eine Nachfolgerin übergeben, hofft er. Eigentlich sei das der Plan mit 65 Jahren gewesen, also in drei Jahren. Doch noch ist die Lösung der Nachfolge „in Arbeit“, nicht sicher, ob es jemand aus der Familie oder aus dem Kreis der Mitarbeiter sein wird.

Nach der Rente kommen die Immobilien

Selbst ist er nicht gerne Chef, bezeichnet sich als ungeduldig, gleichzeitig aber nicht streng genug, dafür sei er immer für seine Mitarbeiter da. Pläne für die „Zeit danach“ hat er noch keine richtigen. Loslassen wird er aber nicht können. Er wohnt direkt neben dem Betrieb, möchte in anderen Tätigkeitsfeldern weitermachen, etwa der eigenen Immobilien GmbH, oder mehr Kultur betreiben und aus dem jährlichen Hofkonzert, zu dem üblicherweise rund 500 Gäste erwartet werden, eine häufiger stattfindende Veranstaltung mit Klassik, Rock und Pop machen. „Es muss schon was Aktives sein“, sagt Uwe Ihlefeldt.

Von Konstanze Kobel-Höller