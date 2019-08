Güterfelde

Der Güterfelder Haussee leidet an Wassermangel. Deshalb appelliert der Ortsbeirat des Stahnsdorfer Ortsteils an die Wasserbehörde des Kreises Potsdam-Mittelmark, den Güterfelder Haussee weiter mit Grundwasser auffüllen zu dürfen und ihn damit vor der Verlandung zu retten. Einen Antrag für die Erlaubnis hatte die Gemeindeverwaltung Stahnsdorf bereits im April gestellt und mit dem Gutachten eines Berliner Sachverständigenbüros untermauert. Eine Entscheidung des Landkreises wird in den nächsten Wochen erwartet. Zu seiner Sitzung am 12. August hat sich der Ortsbeirat den Bereichsleiter Verkehrs- und Grünflächen der Gemeindeverwaltung, Frank Piper, eingeladen. Er soll die Güterfelder über den aktuellen Stand der Seerettung sowie über Vorstellungen zu einem Sanierungskonzept mit etwaigen Zeitablauf informieren.

Niederschlag reicht nicht aus

„Wir würden auch Einschränkungen wie eine zeitlich befristete Erlaubnis bis zu einer entsprechenden Wassermenge akzeptieren. Wichtig ist nur, dass überhaupt wieder Wasser in den See gepumpt wird. Die derzeitige Niederschlagsmenge reicht zum Auffüllen nicht aus“, erklärt Güterfeldes Ortsvorsteher Dietrich Huckshold (Wir Vier). Die bisherige Erlaubnis des Kreises zum Einleiten von Grundwasser war 2010 abgelaufen. Nachdem die Förderpumpe nach mehreren längerfristigen Ausfällen 2015 repariert und von 2016 bis 2018 wieder in Betrieb genommen worden war, stellte die Gemeinde im vorigen Jahr fest, dass eine neue Genehmigung für die Wasserzufuhr fehlte.

See entstand vor 13 000 Jahren Der Güterfelder Haussee ist in der Eiszeit vor mehr als 13 000 Jahren entstanden, sagt der promovierte frühere Geologe Volker Scheps aus Güterfelde. Bei der Sanierung vor 16 Jahren war aus dem See Schlamm ausgebaggert und 3000 Kubikmeter Frischwasser in den See eingeleitet worden. Damals ging es um eine bessere Wasserqualität. Das Projekt hatte 1,2 Millionen Euro gekostet. Die Badestelle wird an heißen Sommertagen von durchschnittlich etwa 50 bis 80 Gästen genutzt, die sich im Wasser tummeln. Auf der Liegewiese sind es noch mal doppelt so viele, sagt Güterfeldes Ortsvorsteher Dietrich Huckshold (Wir Vier). Die Pumpe fördert maximal 25 bis 30 Kubikmeter Grundwasser je Stunde in den See.

Experten haben festgestellt, dass der Güterfelder Haussee in jedem Sommer etwa ein Fünftel seines Wassers verliert und damit sich auch seine Seeoberfläche verringert. Sinke der Wasserpegel um zehn Zentimeter, „schreitet der Schilfgürtel etwa um einen Meter voran“, sagt Ortsbeiratsmitglied Volker Scheps ( SPD). Der promovierte Geologe im Ruhestand beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten hobbymäßig mit dem Gewässer, dass keinen eigenen Zufluss hat. An einer Stelle des Sees habe 2015 schon ein Stück Seeboden aus dem Wasser herausgeragt, meint er.

Ursprünglich mal 20 Meter tief

Ursprünglich soll der See einmal bis 20 Meter tief und weitaus größer gewesen sein. Heute betrage die Tiefe höchstens nur noch zweieinhalb Meter. Darunter liege eine Schicht von mehr als zwölf Metern Schlamm, so Scheps. Mit Hilfe der Förderpumpe soll der Wasserspiegel wieder durchgehend auf eine Höhe von 36 Meter über Null gehalten werden. „Die wasserrechtliche Genehmigung ist die Voraussetzung dafür, dass wir Vermessungsarbeiten vornehmen können, um das Flutungsregime mit den Wasserständen der Region zu vergleichen. Daraus können wir dann ein Sanierungskonzept erarbeiten“, begründet der Geologe.

An Sommertagen ist der Güterfelder Haussee ein beliebtes Ausflugsziel und die Badestelle bis auf den letzten Platz belegt. Quelle: Archiv

Er hält den Standort der Förderpumpe an der Nordseite des Sees auf dem Gelände des Anglervereins allerdings für nicht ideal. Er war nach einer ersten Sanierungsaktion vor 16 Jahren, bei der es vorrangig um die Wasserqualität gegangen war, aus Sicherheitsgründen dort gewählt worden. Scheps ist überzeugt, dass die Pumpe auf der Südseite des Sees hinter der Badestelle weitaus wirkungsvoller wäre.

Wasserzufuhr unproblematisch

Eine Vorprüfung der Wasserbehörde des Kreises habe ergeben, dass die Zufuhr von Grundwasser in den See keine negativen Umweltauswirkungen habe, sagt Stahnsdorfs Gemeindesprecher Stephan Reitzig auf MAZ-Nachfrage. Außerdem befänden sich auch keine Wasserschutzgebiete in unmittelbarer Nähe des Sees.

Von Heinz Helwig