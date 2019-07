Stahnsdorf

Über einen Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus der Wannseestraße in Stahnsdorf informierte eine Zeugin am Donnerstagmorgen die Polizei. Dort stellten die Beamten fest, dass ein Balkon im zweiten Stock des Hauses in Brand geraten war und sich das Feuer rasch ausbreitete. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits zuvor verlassen. Laut den Angaben der Polizei wurde niemand durch den Brand verletzt.

Flammen bald gelöscht

Die Feuerwehr konnte die Flammen binnen einer Stunde löschen. Durch das Feuer und die Löscharbeiten ist das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar. Später am Tag kamen schließlich Kriminalisten und Kriminaltechniker zum Einsatz, die die Ursache des Feuers und die Umstände, die dazu führten, untersuchten. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung.

Von MAZonline