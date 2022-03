Güterfelde

„Wir haben unseren Worten Taten folgen lassen“, sagt Sebastian Schroedter, der mit seiner Schwester Anne vor dem ersten Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Elisabeth-Hautklinik in Güterfelde steht. „Ende 2021 sind wir eingezogen“, sagt sie. „Es nimmt Form an. Für uns war der Herzug wichtig, um unser Zukunftsprojekt immer vor Augen zu haben.“

Hautklinik Güterfelde: Vom „Lost Place“ zum Generationen-Campus

In dem temporären Bau, für den 14 Baucontainer nachhaltig aufbereitet wurden, sind sie nun selbst mit ihrem Projektbüro und Anne Schroedters Unternehmen EPS (Experten Pflege Service) zu finden, das Pflegekurse und Fachberatung für pflegende Angehörige anbietet. Nicht nur für das eigene Gefühl sei die Präsenz vor Ort wichtig, sondern auch gegen den Vandalismus in der Klinik, so die beiden. Immerhin gilt das Gebäude als prominenter Pilgerort für „Lost Places“-Touristen. Auch, als schon alles abgeriegelt und Stacheldraht auf dem Zaun montiert war, traf Familie Schroedter immer noch uneingeladene Hobby-Fotografen in dem gefährlich baufälligen Gebäude an. Selbst jetzt sei das noch hin und wieder der Fall, sagen sie.

Im Inneren ist die alte Hautklinik geplündert und zerstört Quelle: Konstanze Kobel-Höller (Archivbild)

Der Neubau ist ein Zeichen: Die beiden Geschwister, die das Projekt gemeinsam mit ihrem Vater Wolfhardt Schroedter betreiben, wollen jetzt endlich vorankommen. Das sei schon alleine deswegen wichtig, weil in dem alten Gebäude schon morsche Deckenbalken runterkämen. Mit dem Denkmalschutz seien sie bereits im sehr konstruktiven Austausch. „Die sehen auch, dass das die letzte Chance ist, das Haus zu erhalten“, sagt Anne Schroedter. Ein bauhistorisches Gutachten wurde von der Familie bereits in Auftrag gegeben, damit die nächsten Schritte in Angriff genommen werden können.

Unter Denkmalschutz, geplündert, rückübertragen Das Elisabeth-Sanatorium wurde 1912 erbaut. Es wurde zunächst als Lungenheilanstalt genutzt und von Walter Freimuth betrieben, der als Jude nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten aus Deutschland floh. 1952 wurde die Klinik zu einer Heilstätte für Haut- und Lymphdrüsentuberkulose. Später wurde umstrukturiert, seit 1994 stehen die Gebäude leer. Das Anwesen wurde seitdem von Neugierigen geplündert – von Türbeschlägen bis zu einem Klavier ist alles verschwunden, was nicht niet- und nagelfest war. 1995 wurde die ehemalige Klinik an eine Erbin von Walter Freimuth rückübertragen, seit 2005 stehen das Gebäude und der einstige große Park unter Denkmalschutz. 2018 hat Familie Schroedter das Anwesen gekauft und möchte hier einen Mehrgenerationencampus errichten.

In den alten Gemäuern könnte Platz für kulturelle Veranstaltungen, Verwaltung, ein Café, einen Biergarten oder Gesundheitsangebote geschaffen werden, auch einen Steinbackofen, der – wie auch die anderen Angebote – offen für die Nachbarn und die Kommune sein soll, können sich die Investoren vorstellen. Doch es soll nicht nur saniert werden, es wird auch Neues auf dem Areal geben. Der erste Bauabschnitt befindet sich hinter dem Containergebäude, für das eine eigenständige Genehmigung beantragt wurde.

Das neue Gebäude – aus 14 Containern. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Rund 115 stationäre Pflege- und 80 bis 90 Kitaplätze sollen hier geschaffen werden – und das eine soll es ohne das andere nicht geben. „Wir wollen die Pflege nicht starten, wenn nicht auch die Kita läuft“, sagen die Schroedters. Dass Jung und Alt miteinander den Tag verbringen, soll auf ihrem Generationen-Campus Normalität sein.

Konkrete Gespräche mit einem Nutzer laufen bereits. „Noch fehlt die Unterschrift für den Mietvertrag, die auch für die Finanzierung des Vorhabens nötig ist“, sagt Sebastian Schroedter. Doch er hofft, dass in zwei bis zweieinhalb Jahren die Tore geöffnet werden können, idealerweise im Sommer 2024, wenn es nach ihm geht.

Wohnen auf dem Gelände der Güterfelder Hautklinik

Gegenüber soll dann noch der zweite Bauabschnitt folgen, bei dem mehr das Wohnen im Fokus stehe, wie Anne Schroedter erklärt. „Mit altersgerechten Wohnungen, Tagespflege, aber auch normalem Wohnen, Demenz- und Pflege-WGs.“ Die Finanzierung und damit mögliche Mietkosten für die Bewohner seien noch völlig offen, da derzeit die Förderprogramme ausgelaufen seien, erklärt Sebastian Schroedter, und noch nicht klar sei, ob und wie sie wieder aufgelegt würden. Sozial verträglich sollten sie aber werden. Man wolle einen gesunden Mix. „Weder elitär noch reinen Sozialbau.“

Die Klinik selbst wird auch saniert. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Wann es tatsächlich mit dem zweiten Bauabschnitt losgeht, hänge aber auch von der Nachfrage im Vorfeld ab, so die Schroedters. Hier sind sie aber optimistisch, hätten doch schon erste Paare Interesse angezeigt. Für den ersten Abschnitt werden sie wohl noch in diesem Jahr den Bauantrag stellen, denke sie. „Gerade wird das Raumprogramm mit dem potenziellen Nutzer geschrieben, mit der Mietgarantie wird das im Bauantragsverfahren dann detailgeplant.“ Laut Bebauungsplan, der wie auch die Änderung des Flächennutzungsplan seit vorigem Jahr genehmigt ist, soll es sich um zwei Gebäude entlang der Grundstücksgrenze handeln, die zwei Obergeschosse haben dürfen. „Auch, damit es das Denkmal nicht ,erschlägt’“, erklärt Sebastian Schroedter.

Was außerdem auf jeden Fall komme, sei die acht Meter hohe Lärmschutzwand: Da das Gelände direkt neben der L40 ist, unterliegt es einem ständigen Geräuschpegel. Das soll durch die Wand und die Anordnung der Gebäude möglichst reduziert werden. Es soll ein ruhiger Innenhofbereich entstehen, zu dem hin die Zimmer ausgerichtet sind, so der Plan.

Hautklinik Güterfelde: Gestiegene Baukosten für Sanierung und Neubau

Seriöse Kostenschätzungen für das gesamte Projekt gibt es noch keine. Die 40 Millionen Euro, die anfangs im Raum standen, dürften aber nicht mehr zutreffen, vermutet Sebastian Schroedter. Durch die gestiegenen Baukosten und das Volumen des Vorhabens geht er eher von 50 Millionen Euro aus. Aber erst müsse man ohnehin das Gutachten abwarten. Und dann bauen die Geschwister auf die Erfahrungen ihres Vaters Wolfhardt Schroedter, einem Bau-Profi, so die beiden. „Er ist ganz dabei und hat großes Interesse, involviert zu sein“, sagen sie. Gerade bei der Auswahl der Partner der Fachplaner sei seine Expertise unverzichtbar.

