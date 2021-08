Stahnsdorf

Als 1994 die letzten sowjetischen Truppen aus Deutschland abzogen, dachten wohl die wenigsten Menschen in der Region daran, dass die Geschichte schon in ein paar Jahrzehnten langsam in Vergessenheit geraten würde. Auch nicht Historiker Hans-Joachim Koch, der damals vor allem damit beschäftigt war, sein Reisebusunternehmen aufzubauen – das erste private in Potsdam. Doch als 30 Jahre später die Covid-19-Pandemie zuschlug und das Geschäft mit den Reisebussen zum Stillstand kam, entschied er sich, die alten Geschichten wieder auszugraben und mithilfe von neu zugänglichem Archivmaterial aufzuarbeiten.

„Spurensuche“ durch Stahnsdorf

Dabei herausgekommen ist ein Buch, das sich – wie der Titel schon andeutet – auf „Spurensuche“ durch Stahnsdorf begibt. „Viele der Geschichten, die sich da drin finden, habe ich selbst erlebt, auch wenn es nicht immer so geschrieben steht“, sagt der Historiker. Die Geschichte eines Jungens etwa, der sein Fahrrad den sowjetischen Soldaten zur Verfügung stellte: „Das war ich.“

Stahnsdorf sei in den Jahrzehnten der Sowjets in Deutschland ein ganz besonderer Ort gewesen. Zum einen war natürlich die Nähe zu Berlin für die sowjetische Armee und die Geheimdienste interessant. Andersherum hätten sich die Westmächte selbstverständlich auch dafür interessiert, was in den Kasernen in Stahnsdorf vor sich ging. „Es gab ein Abkommen, das den Amerikanern erlaubte, mit ihren Hubschraubern bis zu fünf Kilometer über die Sektorengrenze hinauszufliegen“, erzählt Koch, „jedes Mal, wenn in der Kaserne die Motoren angingen, dauerte es nicht lang, bis die Amerikaner mit ihren Hubschraubern oben kreisten. Da saßen wir dann sonntags im Garten, und hörten nur Hubschrauberlärm.“ Die Konfrontation zwischen Ost und West sei aber nicht nur deshalb in Stahnsdorf besonders spürbar gewesen.

Der Historiker Dr. Hans-Joachim Koch hat ein Buch über Agentengeschichten und mehr aus Stahnsdorf geschrieben Quelle: Linus Hoeller

Auch, weil in drei Potsdamer Villen die drei Westmächte Frankreich, England und die USA ihre Vertretungen zum Ostsektor unterhielten. „Das war im Wesentlichen einfach legalisierte Spionage“, sagt Koch, „das haben die Sowjets im Westen natürlich genauso angewendet.“ Deswegen sei es auch in Stahnsdorf immer wieder zu einem gewissen Katz-und-Maus-Spiel gekommen.

„Da fuhr dann etwa ein langer, grüner Straßenkreuzer vor, der Fahrer kurbelte sein Fenster runter, und fing dann an, mit seiner Kamera alles in der Umgebung genau aufzunehmen“, erinnert sich der Historiker heute an einen dieser Vorfälle in seiner Kindheit. „Nach einer Weile hat ihn ein Wachturm bemerkt und Alarm geschlagen. Und dann ist der Kreuzer weggesaust.“ Immer wieder sei es so zu Verfolgungsjagden durch Stahnsdorf gekommen.

Stahnsdorf als Stützpunkt der Sowjets

Abgesehen von der Nähe zu Westberlin und Potsdam wurde Stahnsdorf aufgrund seiner bereits bestehenden Infrastruktur früh zu einem wichtigen Stützpunkt für die Rote Armee. Denn dort hatte es schon zu Nazizeiten große Kasernen und auch eine feste Funkanlage gegeben. Diese gingen in den Bestand der Sowjetarmee über – auch die Funkanlage, die eine besonders wichtige Rolle spielte, so der Historiker. „Von hier aus sendeten die Sowjets Anweisungen und Informationen an ihre Spione im Westen, und sie empfingen und entschlüsselten auch codierte Nachrichten der Amerikaner“, sagt er.

Offiziersfamilie in Stahnsdorf Quelle: Archiv Potsdam-Tours

Welches Ausmaß die gegenseitige Bespitzelung zwischen USA und UdSSR in Stahnsdorf annahm, sei ihm gar nicht so richtig bewusst gewesen, erklärt Koch. Erst, als er freigegebene Unterlagen des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA durchforstete, habe er eine wirkliche Ahnung davon bekommen. Auch, wenn bislang nur Dokumente aus den Fünfzigerjahren zugänglich seien: Schon damals habe es detaillierte CIA-Skizzen der sowjetischen Basen in Stahnsdorf gegeben, inklusive genauer Abmessungen der Gebäude und der Zahl der Stockwerke. „Da sind auch Informationen drinnen, die klarmachen: Die müssen auf dem Gelände gewesen sein, sich reingeschlichen und wirklich bei den Panzern herumspioniert haben“, so Kochs Überlegungen.

Es habe zu jeder Zeit für jeden Militärstandort mindestens einen Beobachter gegeben, sagt er – das würden die Aufzeichnungen klarmachen. Was die Stasi konnte, konnten die Amerikaner auch: „Da steht zum Beispiel an einer Stelle drinnen, dass sechs Frauen mit Einkaufstüten in die Kaserne kamen. Oder, dass um 3.50 Uhr in der Früh das Licht in einem der Fenster anging“, berichtet Koch, „da sind schon Sachen dabei, bei denen ich mich frage, was die damit anfangen konnten.“

Patenschafts-Veranstaltung mit sowjetischen Soldaten in Stahnsdorf. Quelle: Archiv Potsdam-Tours

Mit seinem beim Heimatverein erschienenen Buch will er aber nicht nur Agentengeschichten nacherzählen und seine Forschungen an die Öffentlichkeit bringen. Er wolle auch etwas zur Völkerverständigung beitragen. Schließlich seien die sowjetischen Soldaten in Stahnsdorf ein großer Teil der Geschichte gewesen – nicht zuletzt, weil auf 5000 Einwohner 2000 Sowjets gekommen seien. Es habe zwischen den Deutschen und den Russen viel Interaktion gegeben – besonders am Anfang mit gewissen Vorbehalten, doch später auch durchaus freundschaftlich. „Viele jüngere Menschen und auch zugezogene kennen diesen Teil der Stahnsdorfer Geschichte überhaupt nicht“, sagt Koch. Dazu, dass die gemeinsame russisch-deutsche Lokalgeschichte nicht verloren gehe, wolle er so seinen Beitrag leisten.

Von Linus Höller