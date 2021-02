Stahnsdorf

Für Aufregung sorgten am Freitag umfangreiche Fällarbeiten in der Parkallee, Ecke Potsdamer Allee in Stahnsdorf. Hier war voriges Jahr der Bebauungsplan (B-Plan) des Unternehmens Karpowitz Immobilien und Projektentwicklung für fünf Mehrfamilienhäuser abgelehnt worden. Nun wolle dieser vollendete Tatsachen schaffen, befürchteten Bürger. Bereits vor einigen Monaten hatte es einen ähnlichen Vorfall auf der Potsdamer-Allee-Seite des Grundstückes gegeben.

„Die Baumfällarbeiten werden jahreszeitenbedingt vollendet“, so Silvio Karpowitz. „Es handelt sich um Arbeiten zur Waldpflege nach dem Waldgesetz.“ Für die Menge und Art der Schlägerung gebe es so gesehen keine Vorgaben. Es werde geerntet und über die Jahre ungepflegtes Unterholz entfernt, aber auch – wie auch an anderen Orten – Bäume, die bereits durch Trockenheit, Sturm oder Borkenkäfer geschädigt sind, gleich mit entfernt. Die Arbeiten würden so lange dauern, bis die Schäden beseitigt und nötige Pflege abgeschlossen sei. Genehmigung sei dafür keine nötig.

So sollte das Bauvorhaben an der Potsdamer Allee/Parkallee in Stahnsdorf aussehen. Quelle: privat

Karpowitz wollte auf der Fläche fünf Stadtvillen bauen, drei davon an der Potsdamer Allee, zwei an der Parkallee. Ein Drittel der Zwei- und Vier-Zimmerwohnungen sollte dabei für betreutes Wohnen bereitgestellt werden, auch ein öffentlicher Seniorentreff mit Café sowie ein Park waren geplant. Das Seniorencafé mit Parkplätzen sei der ausdrückliche Wunsch von Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) gewesen, so Karpowitz. Doch als es um den Beschluss des des B-Planes ging, habe dieser sich nicht mehr an seine Zusicherungen gegenüber dem Investor erinnern können oder wollen, ärger sich der Investor.

Nach viel Druck einer Bürgerinitiative, die sich – unterstützt von Albers – gegen das Projekt neben den Upstallwiesen stark gemacht hatte, sprach sich die Gemeindevertretung schließlich mehrheitlich gegen das Vorhaben aus. Bei den Diskussionen war es auch um die ortsprägenden alten Bäume auf seinem Grundstück gegangen. Nun schießt Karpowitz gegen Albers und die Gemeinde: „Nach den massiven Baumfällungen in der Gemeinde, durch eben diese veranlasst, stellt sich doch jedem die Frage: Was ist ortsprägender? Die alten Bäume rund um die Dorfkirche oder die Bäume auf dem seit Jahren verwilderten Grundstück, die vorher niemandem als besonders ortsprägend aufgefallen sind?“

Karpowitz’ Areal ist im Flächennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesen. Vor 13 Jahren hatte hier bereits Lego Baurecht, doch das Projekt wurde nicht umgesetzt. Eine Klage der Karpowitz Immobilien & Projektentwicklung gegen den Landkreis ist in diesem Zusammenhang beim Verwaltungsgericht anhängig. Man hofft, dass man noch auf Basis des damals erteilten Baurechtes das Vorhaben umsetzen kann. Karpowitz gibt zu bedenken: „Die Grundstücke wären schon lange bebaut, wenn Lego hingezogen wäre.“

Mit Verwunderung habe er außerdem zur Kenntnis genommen, dass auf dem Grundstück des ehemaligen Blumenpavillons/Bäckers an der Potsdamer Allee für den Bau eines Mehrfamilienhauses durch einen anderen Investor offensichtlich mit Duldung oder Genehmigung der Gemeinde ein massiver Einschnitt in den Baumbestand stattgefunden hat. Er fragt: „Wird hier mit zweierlei Maß gemessen?"

Von Konstanze Kobel-Höller