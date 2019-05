Stahnsdorf

Jugendliche haben in Stahnsdorf einen Zwölfjährigen drangsaliert. Der Junge war mit Freunden am Donnerstagnachmittag auf dem Sportplatz in der Annastraße, als eine Gruppe von sechs Jugendlichen vorbeikam.

Einer holte Getränke und eine Chipstüte aus dem Rucksack des Zwölfjährigen. Als dieser die Rückgabe forderte, wurde er geschubst und geschlagen.

Andere Jugendliche kamen dem Jungen zu Hilfe. Der Schläger ließ daraufhin von dem Jungen ab, gab einige Sachen zurück und entschuldigte sich sogar. Doch beim Gehen nahm er die Chipstüte mit.

Die Polizei sucht ihn. Der Angreifer war 1,80 Meter groß und zwischen 16 und 17 Jahre alt. Er trug braun/schwarze kurze gelockte und zur Seite gegellte Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Bauchtasche, die er um die Schulter getragen hat und einer schwarze Jogginghose mit seitlichem roten Streifen. Hinweise unter Tel. 0331/55 0 80.

Von MAZonline