Liebe und Tod in Venedig

Fechten, italienisch sprechen, tanzen – den 15 Darstellern in der Komödie „Verliebt in Venedig“ wird einiges abverlangt. Mädchen spielen Hosenrollen und unter den venezianischen Halbmasken mit den langen Nasen muss sauber artikuliert werden. „Es ist ein Stück Commedia dell’Arte“, sagt die Projektleiterin Manuela Sissakis. Auf den 10. Welttag dieser Kunstform bereitet das „ Jugendtheater ohne Grenzen“ eine Aufführung vor. Das 45-minütige Stück soll am 15. März (16 Uhr) in den Neuen Kammerspielen Kleinmachnow über die Bühne gehen. Bis dahin stehen noch intensive Proben für das am Dienstagabend krankheitsgeschwächte Ensemble an.

Die 14- bis 18-Jährigen schlagen sich wacker, sie tragen bereits die charakteristischen Kostüme der Commedia dell’Arte. Colombina und weitere Dienerinnen, der Dottore und der wohlhabende Kaufmann Pantalone, sie alle sind da und werden von Manuela Sissakis auf Tempo getrimmt. „Die schnelle Abfolge ist typisch für die Commedia dell’arte“, erklärt sie, „hier geht es arm gegen reich, alt gegen jung und umgekehrt – es ist ein Shakespeare für Arme!“

Die Theaterlehrerin des Vicco-von Bülow-Gymnasiums hat den Schwank aus klassischen Versatzstücken zusammengeschrieben. Es ist erstaunlich, wie stark das Theater des 16. Jahrhunderts an die Lebenserfahrungen der heutigen Jugendlichen anknüpft. „Liebe ist für Schüler in dem Alter immer ein Thema“, sagt Manuela Sissakis.

Fast als Primus inter Pares agiert der 15-jährige Iman Ahmedi. Er kommt aus Afghanistan und besucht die Gesamtschule Teltow. Die Regisseurin ruft ihm die Spielanweisungen auf Englisch zu, seine Hauptrolle, den Arlecchino, spricht er auf Deutsch. Er sei vor acht, neun Monaten nach Deutschland gekommen, erzählt er in gutem Englisch. Er fände es leicht, sich hier einzuleben, schließlich sei er in seiner Heimat eher ein Außenseiter gewesen. Englisch habe er sich durch das Fernsehen und Filme beigebracht. Bei seiner Rolle läuft es ähnlich: Man spricht ihm die Texte vor und er wiederholt sie. Lesen könne er das Textbuch, das er im Übrigen verlegt habe, nicht.

Iman Ahmedi ist ein Naturtalent mit stark ausgeprägter Mimik und gewinnender Gestik. Da springt er in die Szene, dort verscheucht er eine imaginäre Fliege. „Mit meinen Freunden mache ich gerne Stand-up-Comedy“, erklärt er seine Fähigkeiten. Unter seinen Verwandten gäbe es keine Künstler, sie seien eine ganz normale afghanische Familie. Für ihn ist es bereits die zweite Hauptrolle, im ersten Projekt des 2019 gegründeten Theaters für Jugendliche mit und ohne Migrationserfahrung spielte er bereits mit. In dieser Produktion haben vier Schauspieler einen Migrationshintergrund.

„Trara, trara, die Pest ist da“, heißt es in der Doktorszene. Die Situationskomik der Commedia dell’arte liegt den jungen Leuten; es ist eine freche Komödie, die menschliche Schwächen entlarvt. Mit Einspielungen klassischer Musik und „O sole mio“ werden die Szenen geschickt getrennt. Die 15-jährige Sandy Sommer als Chefdienerin Columbine ist ebenfalls zum zweiten Mal dabei und wünscht sich eine Schauspielkarriere. Nach der Schule will sie allerdings erst einmal für ein Jahr ins Ausland.

