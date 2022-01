Stahnsdorf

Die Gemeinde Stahnsdorf will Schottergärten, also private Grundstücksflächen, auf denen keine Pflanzen wachsen können, verbieten. Die Mitglieder des Sputendorfer Ortsbeirates werden am Donnerstag, 6. Januar, erstmals über die Details eines solchen Verbotes beraten.

Vögel finden keinen Unterschlupf

Mit dem Schottergartenverbot soll verhindert werden, dass Insekten, Vögel und Reptilien im Gemeindegebiet keinen Unterschlupf mehr finden sowie die Anzahl an Pflanzen, die Staub aus der Luft filtern, dramatisch abnimmt. In Stahnsdorf hatten die Gemeindevertreter am 17. Juni 2021 auf Antrag der Fraktion Bündnisgrüne/Linke der Verwaltung den Auftrag erteilt, eine entsprechende Satzung als Rechtsgrundlage zu erarbeiten. Weil es jedoch in der Dezembersitzung Streit über Details wie den genauen Sinn oder die Folgen eines solchen Verbotes gegeben hat, musste die Verwaltung das Regelwerk gründlich überarbeiten. Nach den Sputendorfern werden am 10. und 12. Januar die Güterfelder und Schenkenhorster Ortsbeiratsmitglieder sowie ein Tag später die Bauausschussmitglieder über das Thema beraten. Am 22. Februar soll das Schottergartenverbot endgültig von den Gemeindevertretern beschlossen werden.

Ordentliche Satzung notwendig

„Wenn wir schon ein solche Satzung beschließen, dann muss dies auch ordentlich gemacht werden“, erläutert die Bauausschussvorsitzende, Ruth Barthels (Bürger für Bürger) den Grund dafür, dass das Regelwerk überarbeitet werden musste und erneut von den Lokalpolitikern der Gemeinde debattiert werden müsse. Ohne ein rechtssicheres Regelwerk würden die Verantwortlichen in der Gemeindeverwaltung schließlich gründlich baden gehen, sagt Ausschusschefin Barthels weiter.

Definition ist unklar

Streitpunkt war unter anderem die korrekte Definition des Begriffes Schottergarten. Diese ist in dem ersten Satzungsentwurf sinngemäß als eine mit Steinen belegte Fläche, auf der keine Pflanze wächst, beschrieben worden. „Das kann jedoch auch ein Weg oder eine Terrasse sein“, sagt Ruth Barthels. Um den Begriff eindeutig zu definieren, hatten Gemeindevertreter aus diesem Grund vorgeschlagen, dass ein Schottergarten als eine größer als zehn Quadratmeter große mit Steinen bedeckte Privatgartenfläche, auf welcher Steine das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind, definiert wird.

Inzwischen hat die Verwaltung diesen Vorschlag rechtlich überprüft. Ergebnis: Weil dieser nicht mit der brandenburgischen Bauordnung vereinbar sei, werde an der ursprünglichen Definition festgehalten. Dies ist in dem aktuellen Diskussionspapier für die Gemeindevertreter zu erfahren.

Bußgeld bis zu 5000 Euro

Zudem wird über die Höhe des Bußgeldes für Grundstückseigentümer oder Menschen, die auf Grundstücken mit Schottergärten leben gestritten. Ein Strafe in Höhe von bis zu 1000 Euro erschien den meisten Gemeindevertretern als zu gering. Aus diesem Grund ist der neue Verwaltungsvorschlag, bis zu 5000 Euro Bußgeld zu verhängen. Weiterhin ist für die Gemeindevertreter unklar, wie das künftige Regelwerk durchgesetzt werden soll.

„Allein durch Verhängen von Bußgeldern, verschwinden die Schottergärten nicht“, sagt Ruth Bathels. Um die Anzahl an solchen unbepflanzten Flächen zu reduzieren, müssten sogenannte Verwaltungszwangsverfahren durchgeführt werden.

