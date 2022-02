Stahnsdorf

Stahnsdorf wird nicht zum Wegbereiter eines Verbots von Schottergärten. Der bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung von der Verwaltung eingebrachte Entwurf einer „Schottergartenverbotssatzung“ sah vor, großflächig mit Steinen bedeckte Flächen in privaten Gärten von mehr als zehn Quadratmetern, „in welchen Steine das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind“, zu verbieten. Der Grund: Die Zahl an wasserundurchlässigen Flächen auf bebauten Grundstücken nimmt zu. Verstöße sollten mit einem Bußgeld von bis zu 5 000 Euro geahndet werden.

Erster Entwurf des Regelwerks

Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) betonte, dass es sich bei der Beschlussvorlage um den ersten Entwurf einer Satzung handele, der „gemäß Gesetz noch an den Landkreis und das zuständige Ministerium sowie der Öffentlichkeit zur Stellungnahme bekanntgegeben“ werden müsse. Vor allem die Definition von „Schotter“ und die rechtliche Prüfung eines Verbots oder einer Regulierung nicht nur von Schottersteinen, sondern auch Pflasterflächen sorgten unter den Gemeindevertretern für heftige Diskussionen. Auch bei der Frage nach der ordnungsrechtlichen Kontrolle, ob ein Garten unter die neue Satzung falle, gingen die Meinungen auseinander.

Gemeindevertreter Christian Kümpel (FDP) kritisiert die zunehmende Verbotsmentalität in der Gemeinde. „Wir sollten die Bürger lieber aufklären oder ihnen Prämien zur freiwilligen Umgestaltung der Gärten geben, denn immer mehr Gesetze bringen gar nichts“, sagte Kümpel. Für Dietmar Otto (SPD) war der Entwurf „nicht beschlussfähig“, da sich die Gemeinde mit dieser juristisch nicht ausgereiften Satzung beim Kreis und Land „blamieren“ würde.

„Wir müssen sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch etwas nachschärfen“, räumte Ines Pietsch (Bürger für Bürger) ein, aber „um einen ersten Akzent zu setzen in dieser wichtigen Sache, ist es ein guter Entwurf“. Zwar habe jeder „das Recht seinen Garten so zu gestalten wie er will, aber wir haben nur eine Natur“. Das Anlegen von wasserundurchlässigen Flächen sei keine „Geschmackssache, sondern ein Umweltthema, das alle angeht“, sagte auch Bettina Schmidt-Faber (Grüne/Linke). Stahnsdorf nenne sich gern „grüne Gemeinde“. Doch wenn weiter viele Flächen dauerhaft wasserdicht versiegelt würden, bliebe davon bald nichts mehr übrig. Rolf-Denis Kupsch (Wir Vier) zeigte sich überzeugt, dass in Zeiten des Klimawandels allein das Vorhandensein einer Satzung das Bewusstsein vieler Menschen für dieses Thema verändern würde. „Wir könnten Vorreiter sein“, sagte er. Mit Stimmengleichheit von 13 Ja- zu 13 Nein-Stimmen sowie mit drei Enthaltungen ist der Verbotssatzung am Ende eine knappe Absage erteilt worden.

Von Madlen Pilz