Am Dahlienweg in Stahnsdorf hat der Bau einer Kita begonnen. Obwohl schon seit 2001 ein Bebauungsplan vorliegt, ist erst in den vergangenen Monaten Protest laut geworden, als klar wurde, dass es jetzt wirklich losgeht mit der Bebauung. Anwohner in dem stillen Wohngebiet fürchten eine zu hohe Verkehrsbelastung. Die Kita ist für 153 Kinder ausgelegt.

Gutachten zur Verkehrsbelastung

Am Dienstagabend stellte der Verkehrsingenieur Herbert Staadt vor dem Bauausschuss in einem Gutachten die Ausgangslage vor, präsentierte Prognosen und ein Konzept. Die Ausgangslage ist: Die Verkehrsanbindung weist erhebliche Defizite auf. Der Bus verkehrt nur im Stundentakt, für Fußgänger ist das Kita-Grundstück, wie es in der Expertise heißt, „zurzeit nur unzureichend erschlossen“. Dasselbe gilt für den Rad- und Autoverkehr. Mehrere Zufahrtsstraßen sind nur Sandwege.

Entwurf der Kita im Dahlienweg. Quelle: Ingenieurbüro Wolfgang Kagel

Zur Ermittlung ihres Ausbaubedarfs hat das Ingenieurbüro ein Zahlenwerk erstellt, das sowohl auf eigenen Abschätzungen beruht als auch auf Erkenntnissen aus der Fachliteratur. In der Kita werden von Montag bis Freitag etwa 30 Mitarbeiter tätig sein. 70 Prozent von ihnen werden den Arbeitsweg mit dem eigenen Pkw zurücklegen, das ergibt etwa 40 Fahrten pro Tag – 20 vormittags und 20 nachmittags.

300 Fahrten vor der Kita täglich

Auch für das Bringen und Abholen der Kinder geht Herbert Staadt von der 70-Prozent-Marke aus. Für den Besetzungsgrad der Autos wird ein Durchschnitt von 1,2 angesetzt, da Eltern auch Fahrgemeinschaften bilden und Geschwisterkinder gemeinsam transportieren. Insgesamt, so Staadt, erzeuge das Bringen und Abholen der Kinder ein tägliches Verkehrsaufkommen von 300 Fahrten in beiden Richtungen. Das durch die Kita erzeugte Verkehrsaufkommen liege insgesamt weit unter dem Grenzwert, den eine entsprechende Richtlinie für Wohnstraßen vorgibt.

Für Diskussionen im Ausschuss sorgten die Zahlen zum Thema Parken. Das Gutachten geht davon aus, dass für das Bringen und Abholen der Kinder eine Parkzeit von fünf bis zehn Minuten erforderlich ist. Ausschussmitglieder, die auch Eltern sind, haben da offenbar andere Erfahrungen gemacht. So wurde darauf verwiesen, dass Mütter und Väter oft noch Gesprächsbedarf mit dem Erziehungspersonal haben.

Der Stahnsdorfer Fachbereichsleiters Verkehr und Grünflächen, Frank Piper, entgegnete, der Dahlienweg werde auf 5,10 Meter Breite ausgebaut, sodass Parken wechselseitig möglich sei. Direkt vor der Kita würden zwölf Stellplätze für den Hol- und Bringeverkehr angelegt.

Ausbau von Straßen angeraten

Das Gutachten empfiehlt „dringend“ den Ausbau von zwei Straßen und Straßenabschnitten sowie die „Nachrüstung“ von Gehwegen. Unter dieser Voraussetzung werde die Abwicklung des zusätzlichen Autoverkehrs „als unbedenklich angesehen“.

Davon zeigten sich nicht alle Ausschussmitglieder überzeugt. So befürchtet Ines Pietsch (BfB) „ein Verkehrschaos sondergleichen“. Eine Einwohnerversammlung wird es zu dem Thema coronabedingt nicht geben. Fachbereichsleiter Piper bietet Betroffenen aber an, sich mit Stellungnahmen an die Verwaltung zu wenden.

Von Stephan Laude