Stahnsdorf

Auch am Montagmorgen sind in Stahnsdorf erst 14 von 15 Wahllokalen ausgezählt, dennoch ist ein klarer Sieger absehbar. „Bürger für Bürger“ sind mit 28,8 Prozent mit Abstand stärkste Partei (2014: 29,7 Prozent) , gefolgt von der CDU mit 16,7 Prozent (2014: 24,6 Prozent) und Grünen mit 16,1 Prozent (2014: 8,0 Prozent). Die SPD liegt bei 10 Prozent (2014: 15 Prozent), die AfD bei 8,8 Prozent (2014: 4,4 Prozent), WV (Wählergruppe Wir Vier) bei 7,3 Prozent (2014: 8,2 Prozent) und die Linke bei 7 Prozent (2014: 7,4 Prozent). Die FDP in Stahnsdorf erzielt nach aktuellem Stand 5,3 Prozent (2014: 2,1 Prozent).

Danach ergibt sich folgende Sitzverteilung: Bürger für Bürger 8 Sitze, Grüne und CDU jeweils 5 Sitze, SPD 3 Sitze, AfD, Linke und WV jeweils 2 Sitze, die FDP kommt auf einen Sitz.

Nach aktuellem Stand haben es folgende Bewerbe in die Gemeindevertretung geschafft:

Bürger für Bürger: Bernd Albers, Michael Grunwaldt, Ruth Barthels, Karsten Jänicke, Gerold Maelzer, Ines Pietsch, Britte Engelmann-Hübner und Steven Arnold.

CDU: Ines Schröder-Blohm, Wolfgang Brenneis, Alexander Schweda, Richard Kiekebusch, Peter Weiß.

Grüne: Bettina Dr. Schmidt-Faber, Thomas Michel, Dominik Schmidt, Benjamin Perry, Stella Sander.

SPD: Dietmar Otto, Steffen Weickert, Frank Schütze.

Linke: Harald Mushack, Kai Schultka.

AfD: Thomas Pollandt, Sabine Lieb.

FDP: Hans-Jürgen Klein.

