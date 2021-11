Stahnsdorf

Komplett geschlossen wurden die Stahnsdorfer Lindenhof-Grundschule und der zugehörige Hort Dienstagmittag vom Gesundheitsamt aufgrund von positiven Coronatests. Ein Betretungsverbot wurde ausgesprochen.

Zum Wochenanfang hatte es zahlreiche positive Schnelltests und PCR-Tests in acht von zwölf Klassen der zweizügigen kommunalen Schule gegeben. Nun reagierte der Landkreis und schloss die beiden Einrichtungen für den Rest der Woche. „Aufgrund der klassenübergreifenden Erkrankungen an Covid-19 und der unübersichtlichen Kontaktsituationen gelten alle Personen, die nicht bereits als enge Kontaktpersonen ermittelt und angeschrieben wurden, die nicht geimpft sind beziehungsweise nicht als genesen gelten, Betreute oder Betreuer/Betreuerinnen, als Ansteckungsverdächtige“, heißt es in einem Elternschreiben des Gesundheitsamtes, das Dienstagmittag versandt wurde.

Das Betreten von Schule und Hort sei den genannten Personen daher für den schulischen Regelbetrieb bis einschließlich Freitag, 12. November, untersagt, heißt es weiter. Die 297 Schülerinnen und Schüler werden nun für diese Zeit über Heimunterricht beschult.

Am Freitag sollen sich dann alle Betroffenen zu einem PCR-Test einfinden, der durch Mitarbeiter des Ernst-von-Bergmann-Klinikums durchgeführt wird. Ab Montag, 15. November, können Schule und Hort wieder betreten werden, doch dafür muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden. Der Test muss dabei von geschultem Personal durchgeführt worden sein.

Eltern können für den Quarantänezeitraum – unabhängig von ihrem eigenen Impfstatus – Krankengeld bei ihrer jeweiligen Krankenkasse beantragen. Formulare stehen bei den jeweiligen Kassen zum Herunterladen bereit.

Von Konstanze Kobel-Höller