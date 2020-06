Stahnsdorf

Eine neue Kita für 150 Kinder soll im Stahnsdorfer Dahlienweg gebaut werden. Doch bevor die Gemeindevertretern dies am Mittwochabend beschlossen, ging eine mehr als vierstündige Diskussion, verteilt über zwei Abende voraus.

Laut Tagesordnung vom Dienstag sollte die Verwaltung beauftragt werden, den Bau der Kita „voranzutreiben“ und den Bauantrag einzureichen. Dazu gehörte, dass die Gemeindevertreter zwischen zwei Varianten entscheiden: ohne oder mit Klimaschutzpaket (Variante A oder B). Kostendifferenz: 406.000 Euro. Die Kosten für Variante B liegen bei 6,1 Millionen Euro.

Der künftige Kita-Standort: eine Wiese im Dahlienweg Stahnsdorf. Quelle: Stephan Laude

Wegen der Corona-Pandemie wurde das Bauvorhaben nicht in allen Fachausschüssen ausführlich beraten. Die Folge: Unzählige Details waren nun Diskussionsgegenstand in der großen Runde – obwohl der vorliegende Entwurf des Ingenieurbüros Wolfgang Kagel nur noch wenige Änderungsmöglichkeiten bot. Zur Auslotung der Spielräume wurde Kagel gebeten, an der Fortsetzung der Sitzung am Mittwoch teilzunehmen. Zum Schluss wurde das Klimapaket B beschlossen.

Bauplan wird überarbeitet

Im Zentrum der Diskussion stand aber gar nicht das Klima, sondern die Küche. Sollte die Kita statt der geplanten Ausgabeküche eine Kochküche erhalten? Darüber gingen die Meinungen auseinander. Für die Essensversorgung durch Caterer reichen Ausgabeküchen, erläuterte Wolfgang Kagel; für sie würden keine Kochgeräte und Lebensmittellager benötigt.

Die Mehrheit der Gemeindevertreter wollte aber eigene Kochmöglichkeiten vorhalten und erwirkte einen entsprechenden Beschluss. Der größere Platzbedarf für die Küche erfordert Abstriche bei anderen Räumen. Kagels Bauantrag, der schon fertig war, muss daher nun noch einmal angepasst werden. Danach wird er voraussichtlich in Ausschüssen beraten.

Von Stephan Laude