Stahnsdorf

Im Trinkwasser an der Heinrich-Zille-Grundschule in Stahnsdorf sind Krankheitserreger entdeckt worden. Wie die Gemeinde am Freitagmittag mitteilte, hatte der Gesundheitsdienst des Kreises Potsdam-Mittelmark in einer Wasserprobe eine zu hohe Konzentration von Legionellen nachgewiesen.

Die Gemeinde wurde darüber bereits am vorigen Freitag informiert. In der Folge sperrte sie die Duschräume in der Schulsporthalle – auf unbestimmte Zeit. Zudem ließ sie eine thermische Desinfektion des Wassersystems in Schul- und Hortgebäude durchführen. Es müssen zudem nun mehrere Armaturen ausgetauscht werden.

Legionelle sind krankheitserregende Bakterien. Quelle: dpa

Als Ursache des Problems wurde eine verminderte Zirkulation im Wasserkreislauf aufgrund laufender Baumaßnahmen an der Grundschule ausgemacht. Sprich: Das Wasser steht zu lange in den Leitungen. Dadurch können sich Legionellen an einem Ort vermehren.

Dusch-Armaturen werden ausgetauscht

Die Bakterien können Krankheiten der Atemwege (Legionärskrankheit) oder Fieber (Pontiac-Fieber) verursachen. Sie werden durch zerstäubtes, vernebeltes Wasser übertragen. Erregerhaltige Tröpfchen können sich in der Luft verbreiten und eingeatmet werden – zum Beispiel beim Duschen. Das Händewaschen an Wasserhähnen sei hingegen unbedenklich, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Das Problem in der Zilleschule wurde inzwischen eingedämmt. So wurden stillgelegte Toiletten im sogenannten Säulengang, die während der Bauarbeiten nicht benötigt werden, vom Hauptwasserstrang getrennt. Zudem werden in der Dusche die Armaturen ausgetauscht. Diese seien bereits bestellt worden, so die Gemeindeverwaltung, könnten aber erst im November geliefert werden. So lange bleiben die Duschen außer Betrieb.

Von Alexander Engels und Heinz Helwig