Lösung für gesperrte Badestelle am Güterfelder Haussee in Sicht

Mit Hochdruck wird daran gearbeitet, eine Lösung für die aus Haftungsgründen aktuell gesperrte Badestelle am Güterfelder Haussee zu finden. Zumindest für nächstes Jahr gibt es Hoffnung.

„Die Verwaltung sucht nach Möglichkeiten, wenigstens stundenweise in den Ferien bei entsprechenden Wetterlagen eine Badeaufsicht zu stellen“, so Jördis Teistler von der Gemeinde Stahnsdorf. Die Akquise von geeignetem Personal stelle sich allerdings als Herausforderung dar. Entsprechende Anfragen beim Deutschen Roten Kreuz und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) seien ins Leere gelaufen.

Zu kurze Vorlaufzeit für DLRG

Das bestätigt Jochen Walter, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe für Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf. Leider sei man personell nicht so aufgestellt, dass man kurzfristig an den Wochenenden die Aufsicht an der Badestelle übernehmen könne. „Und das berühmte Gerichtsurteil hat die Gemeinde etwas zu schnell überfahren. Mit so geringer Vorlaufzeit hat unsere Gruppe auch keine Chance, da zu reagieren.“ Man sei lange mit dem Stahnsdorfer Bürgermeister und der Verwaltung zusammengesessen, um eine Lösung zu finden. Auch andere Ortsgruppen hat Walter um Hilfe gefragt. „Aber die meisten müssen ihre eigenen Wasserrettungsstationen besetzen. Daher ist es für diese Saison nicht möglich, so sehr wir das auch gerne würden, weil es ja eine unserer Kernaufgaben ist.“

Nächste Saison sehe das voraussichtlich besser aus. Walter habe bereits zusammengetragen, was alles passieren müsse, damit eine Überwachung gewährleistet werden könne. „Wegen des Naturschutzgebietes ist eine solche Station ja nicht so einfach aufzustellen“, sagt er. „Ich kann meine Rettungsschwimmer ja nicht auf einer Leiter sitzen lassen, da sind zum Beispiel auch geeignete Sanitätsräume nötig.“ Da gäbe es aber Lösungen, die eben mit der Naturschutzbehörde abgestimmt werden müssten.

Derzeit ist das Schwimmen an der Badestelle Güterfelder Haussee verboten – nicht alle halten sich daran. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Das größere Problem sei das Personal, denn wie alle ehrenamtlichen Organisationen hat auch die DLRG Nachwuchsprobleme. „Rettungsschwimmer wachsen leider nicht auf den Bäumen“, sagt Walter, der selbst schon seit 30 Jahren dabei ist. Er plane aber, alles so aufzustellen, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall eine Lösung gibt. „Das kann auch gerne gemeinsam mit der Gemeinde sein – es gibt ja auch das Freibad Kiebitzberge, das Personal hat.“

Freibad Kiebitzberge könnte einspringen

Markus Schmidt, Geschäftsführer des Freibades, kann sich durchaus vorstellen, hier einzuspringen. Allerdings möchte er, wenn überhaupt, Nägel mit Köpfen machen: Die Badestelle könnte mit Beschluss der Gesellschafter Teil der Kiebitzberge Freibad GmbH werden, schlägt er vor. Dazu müsse sie in den Gesellschaftszweck aufgenommen werden. Schließlich ginge es auch um Verantwortung und Pflichten.

Markus Schmidt kann sich vorstellen, dass die Badestelle am Güterfelder Haussee ein Teil der Freibad Kiebitzberge GmbH wird. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Aus diesem Grund müsste die Badestelle auch eingezäunt werden – ohnehin eine Bedingung, um die Stahnsdorf aufgrund des Urteils wohl nicht herumkommen wird. Dass dies noch nicht geschehen ist, liegt laut Gemeinde daran, dass das Areal im Naturschutzgebiet liegt, wo bauliche Maßnahmen nur mit Ausnahmegenehmigung möglich sind. Schmidt zu seinem Vorschlag: „So könnte man es machen. Man könnte aber auch alles abbauen und eine wilde Badestelle daraus machen.“

Rückbau oder Ausbau

Tatsächlich hat die rechtliche Überprüfung der Situation am Güterfelder Haussee ergeben, dass aufgrund der geschaffenen Infrastruktur wie etwa Imbiss, Toiletten, Stege oder Sitzmöglichkeiten sowie der Unterhaltung der Anlage – dazu zählt etwa die Müllentsorgung – von einer öffentlichen Badestelle auszugehen ist. Hier muss wenigstens eine Badeaufsicht gestellt werden sowie der Zugang zum Wasser außerhalb der überwachten Zeiten reguliert werden, so Teistler.

Derzeit behilft sich die Gemeinde mit Hinweisschildern, Flatterbändern sowie Kontrollgängen. Als Lösung gibt es nur zwei Varianten: Rückbau zur „wilden Badestelle“ ohne jegliche Infrastruktur oder eben Ausbau zur kontrollierten Badestelle.

