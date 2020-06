Stahnsdorf

Eine 14-Jährige und ihre Freundin sind am Samstagabend gegen 21.15 Uhr an der Bushaltestelle Waldschänke belästigt worden. Aus einer Personengruppe auf der anderen Straßenseite kam plötzlich ein bislang Unbekannter zu den Mädchen und verwickelte sie in ein Gespräch. Hierbei machte er auch sexuelle Anspielungen. Dann fasste er der 14-Jährigen auf das Bein und zog sie am Arm, auch die Freundin soll unsittlich von ihm berührt worden sein. Die 14-Jährige stieg in einen Bus und fuhr weg.

Rote Haare, die wie angesprüht aussahen

Der Jugendliche ist laut Beschreibung 180 cm groß, hat rote, kurze Haare, die wie angesprüht wirkten, sprach gebrochen Deutsch, trug eine rosafarbene Jeanshose, ein weißes Unterhemd und darüber ein Hemd mit aufgedruckter Deutschlandfahne.

Die Polizei, die erst am Montag von dem Sachverhalt erfuhr, ermittelt nun wegen sexueller Belästigung.

Hinweise unter 0331-55080

Von MAZonline