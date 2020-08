Stahnsdorf

Ein Berliner Unikat findet auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf seine letzte Ruhestätte: Jürgen Holtz, Schauspielkünstler und Einzelgänger des Theaters – der breiten Masse als „ Motzki“ bekannt, wurde am 8. August zu Grabe getragen. Darüber informiert der Leiter des Südwestkirchhofs, Olaf Ihlefeldt,

In seiner Geburtsstadt Berlin war Jürgen Holtz am 21. Juni verstorben. Bestattet wurde er nun unter großem Geleit der Familie, von Freunden und Wegbegleitern auf Berlins ursprünglichem Metropolfriedhof. Seine Ruhestätte ist nun zu finden neben den Altvorderen Kultur- und Kunstschaffenden wie Ralph Arthur Roberts, Direktor des Berliner Theaters in der Behrenstasse, Max Adalbert, Theater und Filmschauspieler und bekannt durch „Der Hauptmann von Köpenick“, neben dem Berliner Charakter-Schauspieler Joachim Gottschalk sowie Manfred Krug.

Anzeige

Das Berliner Ensemble war nur eines von vielen Theatern, an denen Holtz aufgetreten ist. Bereits nach seiner Schulzeit entschied er sich fürs Theater: Er studierte die Bühnenkunst in Weimar und Leipzig, erste Rollen übernahm er damals in der DDR in Erfurt und Brandenburg an der Havel. Holtz spielte an der Volksbühne und am Berliner Ensemble, er arbeitete mit Theatermachern wie Benno Besson, Einar Schleef und Heiner Müller zusammen. Anfang der Achtzigerjahre verließ Holtz die DDR, reiste in die Bundesrepublik aus – und machte auch dort Bühnenkarriere.

Weitere MAZ+ Artikel

Noch im vergangenen Jahr hatte Holtz eine große Theaterrolle übernommen. Am Berliner Ensemble spielte er Anfang 2019 im Drama von Bertolt Brecht den Physiker Galileo Galilei, Regie führte damals der Theatermacher Frank Castorf. In den Fokus des breiten Publikums ist er allerdings schon mit der ARD-Serie „ Motzki“ gelangt – unvergessen und unnachahmlich mimte er ab 1993 einen hemmungslosen DDR-Hasser.

Neben zahlreichen Preisen wurde Holtz mit dem Theaterpreis Berlin für herausragende Verdienste um das deutschsprachige Theater gekürt. Die Berliner Akademie der Künste ehrte ihn kurz darauf mit dem Konrad-Wolf-Preis für sein Lebenswerk.

Für eine Ruhestätte auf dem wildromantischen Südwestkirchhof Stahnsdorf hatte sich Jürgen Holtz selbst entschieden, seine schlichte Grabstätte bietet Wegbegleitern und seinem Publikum Gelegenheit ihm die Ehre zu erweisen.

Lesen Sie dazu auch:

Von MAZonline