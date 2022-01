Stahnsdorf

Einfach mal machen, heißt es ja bekanntlich. Das dachten sich wohl auch drei junge Stahnsdorfer, die versuchen, mit ihrem Projekt „ArtistConnect“ im Musikbusiness Fuß zu fassen. Die ehemaligen Schüler des hiesigen Vicco-von-Bülow-Gymnasiums haben eine Art Netzwerk aufgebaut, das „aufstrebende Künstler mit erfahrenen Künstlern und Produzenten in der Musikbranche zusammenbringt“, erklärt Entwickler Matti Schmidt das Hauptanliegen des Projekts. „Hip-Hop ist eigentlich recht breit aufgestellt, doch in den Charts schallt nur ein kleiner Bereich nach außen hin“, erklärt der 20-jährige Informationstechnik-Student des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts.

„Hip-Hop-Talente haben es schwer“

Das soll sich durch „ArtistConnect“ ändern. Gerade Deutsch-Rap sei in seiner Kreativität sehr vielfältig und „erfindet sich immer wieder neu“, ergänzt Geschäftsführer Loris Lange. Für neue Talente sei es im Hip-Hop jedoch schwer, „nach oben zu kommen“, sagt er, „denen fehlt oft das Geld oder die Infrastruktur, das wollen wir mit unseren Connections beschleunigen.“

hiphop.de Bei den jährlichen Hiphop.de Awards zeichnen Fans und Jury die herausragenden Acts der vergangenen zwölf Monate aus. So werden die besten Werke und prägendsten Personen der Rapwelt ermittelt. Die Umfrage für 2021 ist seit 3. Januar abgeschlossen. Seit dem 13. Dezember 2021 war das große Voting für Publikum und Jury geöffnet. Unter je 20 Nominierungen in 19 Kategorien war zu wählen. Die Ergebnisse fließen zu je 50 Prozent in die Entscheidung ein; bei Gleichstand wiegt die Stimme des Publikums stärker. Unter den Kategorien gibt es unter anderem jeweils national und international das beste Album, den besten Newcomer, den besten Song, das beste Video, die beste Gruppe, den besten Produzenten.

Begonnen haben die drei 2019 mit einem Blog, auf dem sich Musikschaffende und Produzenten präsentieren können. Auch Interviews mit namhaften Künstlern der Branche und erfolgreichen Produzenten finden sich hier. Kontakte in die Musikwelt hatten sie vorher nicht. „Wir machen ja nicht selbst Musik, aber hören seit vielen Jahren einfach gern Rap“, sagt Entwickler Schmidt. Mit zunehmendem Erfolg des Blogs und der höheren Reichweite in den sozialen Medien kamen immer mehr Kontakte zu Musikschaffenden der Hip-Hop-Branche. Erst im Bereich Deutsch-Rap, zunehmend auch international.

Ranking mit mehreren Komponenten

„Durch unsere Arbeit haben wir uns einen Namen gemacht“, erklärt Geschäftsführer Lange und erklärt den von den Stahnsdorfern selbst programmierten Algorithmus, der die Maßstäbe bei der Bewertung der Popularität eines Künstlers neu setzen will. Grundlage sei bei dem neuen Programm nicht nur die Anzahl von Followern, die „ja sehr subjektiv ist und keine ausreichende Aussagekraft über die Popularität eines Künstlers hat“, erklärt Oliver Nowak.

Komponenten dieses Rankings seien vor allem die Streaming-Popularität, die Social-Media-Popularität und Chartplatzierungen der Hip-Hop-Künstlerinnen und Künstler, so der Kreativdirektor von „ArtistConnect“ weiter. Interessierte könnten so die derzeit „populärsten Künstler und Produzenten auf einen Blick sehen“. Das sei im Hip-Hop wichtig, da viele Rapper „sehr häufig und sehr viel“ veröffentlichten. Die Popularität der Musiker ändere sich dadurch schnell.

Jury bei hiphop.de-Award

Diese Innovation hat den drei Stahnsdorfern nun einen Platz in der Jury des wichtigen deutschen Musikpreises hiphop.de-Award eingebracht. Zusammen mit den Fans und den anderen Jurymitgliedern dürfen sie noch bis 3. Januar auf der Online-Plattform hiphop.de die „herausragenden Acts der vergangenen zwölf Monate“ im Bereich Rap-Musik mitwählen. „Das war schon krass“, erinnert sich Lange an den Moment der Jury-Nominierung. „Das bestätigt uns, dass unser Projekt gut ist und Anklang in der Branche findet.“

Auch eigene Ideen durften sie bei der Bewertung mit einbringen. Durch Corona änderten sich etwa einige Kategorien, der „beste Live-Auftritt“ beispielsweise entfalle in diesem Jahr. „Insgesamt hat Corona unsere Arbeit aber nicht stark beeinfluss, denn in unserem Musikbusiness läuft ja ohnehin fast alles über digitale Medien“, sagt Nowak, der schon für verschiedene Künstler Musikvideos produziert hat.

Derzeit arbeiten die drei Stahnsdorfer unentgeltlich, wollen ihr Projekt aber künftig auf noch professionellere Füße stellen. „Wir lernen täglich neue Leute im Musikgeschäft kennen“, so Schmidt, „dafür braucht es vor allem mehr Zeit“, um sich ganz dem Projekt widmen zu können. „Wir wollen in unserem Musikbusiness etwas bewegen, das ist eine Berufung“, erklärt Lange. Und Nowak ergänzt, mit „ArtistConnect“ soll die Szene vorangebracht und der Prozess, wie Musik entsteht, verändert werden. „Kein junger Rapper, der Talent hat, soll sich in Zukunft lange Sorgen machen müssen, ob er es auf die großen Bühnen schaffen kann.“

Von Madlen Pilz