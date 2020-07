Stahnsdorf

Mehrere Zeugen haben der Polizei am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem in Potsdam zugelassenem Mercedes gemeldet. Demnach hat sich der Fahrer nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernt – und den schwer verletzten Radfahrer liegen lassen.

Offenbar hatte der Radfahrer, so die Zeugen, die Vorfahrt des Mercedes missachtet. Der Radfahrer kam durch die Kollision zu Fall und blieb mit mehreren Knochenbrüchen liegen. Rettungskräfte brachten den 53-Jährigen in ein Berliner Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht. Zeugen notierten das Kennzeichen des Mercedes, den die Beamten kurze Zeit später auch unweit des Unfallorts fanden. Vom Fahrer des Wagens fehlte aber zunächst jede Spur.

Kreuzung als Unfallschwerpunkt bekannt

Es war nicht der erste schwere Unfall an dieser Stelle in Stahnsdorf. Das zeigen Pläne der Gemeinde: Um die Unfallgefahren an der Kreuzung Quermathe/Ruhlsdorfer Straße zu entschärfen, will die Gemeinde demnächst auf der Fahrbahn der Ruhlsdorfer Straße große Piktogramme mit der Aufschrift „STOP“ aufbringen lassen. Die Maßnahme wurde bereits von der Verkehrsbehörde des Kreises Potsdam-Mittelmark genehmigt.

Mit der Inbetriebnahme der Biomalzspange Mitte Dezember des vergangenen Jahres war die Verkehrsführung in diesem Bereich geändert worden. Jetzt haben nicht mehr die Fahrzeuge auf der Ruhlsdorfer Straße die Vorfahrt, sondern der Verkehr auf der Quermathe zwischen Teltow und der neuen Landesstraße 77.

Trotz der eindeutigen Hinweise „Verkehrsführung geändert“ und „Vorfahrt gewähren“ war es in den vergangenen Monaten immer wieder zu teils schweren Verkehrsunfällen gekommen. Darum hatte die Gemeinde Stahnsdorf an der Ruhlsdorfer Straße ein „STOP“-Schild aufstellen lassen.

Dieser Hinweis bliebt allerdings bislang recht wirkungslos. „Bevor wir über grundlegende bauliche Veränderungen an der Kreuzung nachdenken, deren Kosten erst im Gemeindehaushalt berechnet werden müssten, wollen wir zunächst alle möglichen Sofortmaßnahmen ausschöpfen“, sagt Gemeindesprecher Stephan Reitzig. Mit den Piktogrammen hofft Stahnsdorf, das Unfallgeschehen an dieser Kreuzung maßgeblich verringern zu können.

