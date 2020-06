Güterfelde

„Papa, aber einmal darf ich noch rein“, ruft das kleine Mädchen, das im Randbereich des Güterfelder Haussees im Wasser ist. Sein Vater stand die längste Zeit als Aufpasser neben ihm, jetzt geht er raus. Das Kind bleibt noch ein bisschen drinnen. Auf dem einen Steg spielen mehrere Kinder Angeln, eine Mutter geht mit ihrem Mädchen auf dem anderen nach draußen, um eine bessere Aussicht zu haben. Ein Junge trocknet sich auf einer Bank sitzend die Haare, auch andere haben das Badevergnügen schon hinter sich und sonnen sich jetzt entspannt auf der Liegewiese.

Zwei ältere Herren gehen beherzt ins Wasser, schwimmen raus auf den See, die Damen begnügen sich eher damit, nur bis zu den Knien ins Nass zu gehen und sich zu unterhalten. Am Ufer bauen zwei Mädchen eine Sandburg, zwischendurch holen sie mit einem bunten Eimer Wasser aus dem See. Der Kiosk an der Badestelle verkauft immer wieder mal eine Kleinigkeit an die Gäste.

Idylle ohne Rücksicht auf Badeverbot

Ein idyllisches Bild an diesem sonnigen Mittwochmittag. Niemand stört sich an den rot-weiß-gestreiften Absperrbändern, die nur mehr teilweise den See von der Liegewiese trennen. Irgendwann sind sie wohl an einer Stelle gerissen und wurden zur Seite gelegt, damit sich niemand darin verfängt. Und auf die Stege kommt man ganz einfach, indem man einfach darunter durch schlüpft.

Sicher ignorieren nicht alle Besucher der Liegewiese das Badeverbot, das seit Freitag an der Badestelle des Haussees in Güterfelde gilt. Aber es setzt sich am Strand fort, was sich auf den sozialen Medien bereits abgezeichnet hatte: „Lasst euch nicht eure Grundrechte nehmen einfach rein ins Wasser und Spaß haben“, wurde auf Facebook von einem User gepostet, der viel Zustimmung bekam. „Wer will es kontrollieren? Das Ordnungsamt etwa??“, fragte ein anderer und kommentierte sein Post mit einem tränenlachenden Smiley.

Die gesperrte Badestelle Güterfelder Haussee ist gut besucht. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Gemeinde kontrolliert regelmäßig die Absperrungen auf ihrem Grundstück, lautet die knappe und nicht gerade aussagekräftige Antwort der Gemeinde auf die MAZ-Nachfrage. Wie Verstöße bei diesen Kontrollen geahndet würden, verrät sie nicht. Auch die Dauer des offiziellen Badeverbotes bleibt ungewiss. Die Sperrung bleibe bestehen, „bis eine dauerhafte Lösung für das Grundstück gefunden ist“, heißt es lediglich in der Antwort.

Da sich „das Grundstück“ im Landschaftsschutzgebiet befinde, seien „alle Maßnahmen eng mit der Naturschutzbehörde abzustimmen, was derzeit geschieht.“ Die Nutzung der „wilden“ Badestellen auf der gegenüberliegenden Seeseite im Wald sei unterdessen nach wie vor faktisch möglich, so Reitzig.

Gerichtsurteile zu Badestellen mit Dienstleistungen

Die Gemeinde Stahnsdorf hatte die Sperrung der Badestelle aufgrund mehrerer jüngerer Gerichtsurteile zur Verkehrssicherungspflicht und zu Haftungsfragen veranlasst. Im hessischen Schwalmstadt hatte das Amtsgericht den Bürgermeister von Neukirchen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, weil er eine Badestelle nicht absperrte, obwohl sie für Kinder gefährlich sei. In dem dortigen Dorfteich waren im Juni 2016 drei Kinder ertrunken. Bei den Opfern handelte es sich um die fünf, acht und neun Jahre alten Kinder einer in der Nähe wohnenden Familie. In einem weiteren Fall hatte sich eine Zwölfjährige in einem kommunalen Freibad in der Befestigungsschnur einer Boje verfangen und schwere Gesundheitsschäden davongetragen.

Daraus schließt die Verwaltungsgesellschaft für Kommunalen Schadensausgleich (KSA), der Versicherer der Kommunen, dass der Badebetrieb an einer gemeindlichen Badestelle, die mit zusätzlichen Dienstleistungen wie Gastronomie sowie Umkleide- und Sanitärmöglichkeiten betrieben wird, mit einer Umzäunung gesichert und von einer Aufsichtsperson beaufsichtigt werden muss. Beides ist in Güterfelde nicht gegeben.

Kein Badebetrieb in dieser mehr Saison möglich

Geduldete freie Badestellen ohne jeglichen Service müssten nur mit dem Hinweis „Baden auf eigene Gefahr“ gesichert werden, so die Auslegung der Rechtsprechung. Die Gemeinde hatte daraufhin die kurzfristige provisorische Sperrung damit begründet, in dieser Badesaison nicht mehr die notwendigen Voraussetzungen für den geforderten Badebetrieb schaffen zu können: „Da eine abschließende Lösung dieser Thematik nicht mehr in der laufenden Badesaison gefunden werden kann, sind kurzfristige Maßnahmen unumgänglich.“

In der Gemeinde Seddiner See sind die eingezäunte Bademöglichkeit in Seddin sowie die Badestelle neben dem Campingplatz in Neuseddin jeweils auch lediglich als Liegewiese festgeschrieben. Damit bleibe das Baden an beiden Stellen den Gästen auf eigene Gefahr überlassen, sagt Bürgermeister Axel Zinke (parteilos).

Wasserqualität wird ab 22. Juni kontrolliert

Dem Gerücht, das auf Facebook aufgebracht wurde, es sei in Wirklichkeit wegen zu hoher Nitratwerte gesperrt worden, die Haftungsfrage sei nur ein Vorwand, wird unterdessen von Wolfram Hahlweg, Mitglied des Kreisanglerverbandes Potsdam Land und dort zuständig für die Gewässerwirtschaft, widersprochen: „Das ist ein totaler Blödsinn. Zu viel Nitrat in einem offenen Gewässer – das gibt es nicht.“ Zudem schade es nicht. Es würde nur giftig werden, wenn gleichzeitig zu wenig Sauerstoff im Wasser vorhanden wäre und das Nitrat dann durch Bakterien abgebaut werde.

Güterfeldes Ortsvorsteher Dietrich Huckshold an der gesperrten Badestelle am Haussee. Quelle: Heinz Helwig

Tatsächlich ist Nitrat nicht giftig für Fische, doch wenn es im Übermaß vorhanden ist, kann es einen gefährlichen Kreislauf in Gang setzen: Die Verbindung dient nämlich als wichtiger Mineralstoff für Pflanzen. Ist zu viel davon vorhanden, können Algen überhand nehmen, die nach Aufbrauchen des Nitrats absterben. Wenn diese dann wiederum durch Mikroorganismen abgebaut werden, wird viel Sauerstoff verbraucht. Bakterien, die sich unter diesen Bedingungen wohl fühlen, bauen dann Nitrat zu dem für Fische giftigen Nitrit um.

Die Kontrolle der Badewasserqualität durch die Gesundheitsbehörden ist aufgrund des verschobenen Saisonbeginns auf 13. Juli ebenfalls nach hinten verlegt worden. Daher liegen auch keine aktuellen Werte vor. Das Gesundheitsamt des Landkreises will ab dem 22. Juni die kommunalen Gewässer beproben, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert auf MAZ-Nachfrage. „Mit dem Güterfelder Haussee hatte das Gesundheitsamt in den vergangenen Jahren aber nie Probleme“, so Schwinzert.

Von Konstanze Kobel-Höller und Heinz Helwig