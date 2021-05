Stahnsdorf

Auf der Suche nach einer Lösung für die verkehrsträchtige Kreuzung zwischen der Ruhlsdorfer Straße und der Quermathe wird in der Gemeinde Stahnsdorf gesucht. Nun beschäftigte sich sogar der Regionalausschuss damit.

Mit Fertigstellung der L 77n und der Biomalzspange war die Vorfahrtsregelung der Ruhlsdorfer Straße geändert worden. Seitdem kam es zu schweren Unfällen, die auch nach der Phase der Eingewöhnung noch anhielten. Der Grund sei dabei auf die unübersichtliche und schlecht einsehbare Kreuzung zurückzuführen, so die CDU, die nun auf eine Lösung drängt.

Ein schwerer Unfall ereignete sich in der Ruhlsdorfer Straße/Quermathe Stahnsdorf im Januar 2020. Quelle: Feuerwehr Stahnsdorf

Insbesondere die Mittelinsel auf der Quermathe in östlicher Richtung nehme den kreuzenden Verkehrsteilnehmern die Sicht und rufe prekäre Verkehrslagen hervor. Auch weitere Maßnahmen wie etwa die zusätzliche Markierung der Fahrbahn mit großen Stop-Schildern hätten keine Wirkung gezeigt.

Die CDU schlägt nun vor, dass an dieser Stelle ein Kreisverkehr errichtet wird. Der Verweis, dies sei nicht realisierbar, wäre nicht tragbar, wird argumentiert, da es bereits gute Beispiele für Kreuzungen ähnlicher Größe mit Kreisverkehren gebe. Auch käme eine ovale Lösung – wie um den Gedenkturm in Großbeeren – in Frage. Damit möchte die CDU auch die Aufwertung des Gewerbegebietes durch die parallele oder spätere Herstellung eines Geh- und Radweges vorantreiben.

Im Regionalausschuss schloss sich Michael Grunwaldt (Bürger für Bürger Stahnsdorf) generell der Forderung an: „Kaum jemand kann dagegen sein, dass dort Regularien geschaffen werden.“ Er wisse aber aus Gesprächen mit der Verwaltung, dass aus verschiedenen Gründen – etwa aufgrund von notwendigen Grundstücksankäufen – ein Kreisverkehr nur schwierig umsetzbar wäre. „Ich glaube, eine Ampelregulierung ins Auge zu fassen, wäre zielführender.“ So sei es auch in einer Stellungnahme der Gemeinde angeführt.

Schließlich empfahlen vier der Stahnsdorfer Gemeindevertreter des Regionalausschusses die Vorlage, zwei enthielten sich, keiner sprach sich dagegen aus. Am Donnerstagabend wird das Thema auch im Stahnsdorfer Bau- und Verkehrsausschuss behandelt.

