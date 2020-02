Bombe: Junge Familie in Stahnsdorf verliert ihr Zuhause

Stahnsdorf

Die Sprengung einer Weltkriegsbombe in Stahnsdorf hat nun möglicherweise einen Hausabriss zur Folge. Ein Einfamilienhaus in unmittelbarer Nachbarschaft ist nicht mehr bewohnbar. Es soll nun Stück für Stück demontiert werden, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Der 500-Kilogramm-Blindgänger britischer Herkunft auf der Baustelle des Projektentwicklers Bonava war am frühen Morgen des 8. Februars gesprengt worden. Dabei wurden mehrere Häuser im Umfeld des Sprengortes beschädigt.

Grundstruktur verschoben

Ein Gutachter, der das betreffende Einfamilienhaus in der Ruhlsdorfer Straße Ende der vergangenen Woche untersucht hatte, stellte im Ergebnis fest, dass das Gebäude in seiner Grundstruktur verschoben ist. Ursache könnte die Druckwelle sein, die bei der Explosion der Bombe freigesetzt worden war. Sie hatte auch die eine Hälfte des Daches fast komplett abgedeckt. Unklar ist allerdings noch, ob das Haus aus Teilelementen wieder aufgebaut werden kann oder ein Neubau erforderlich ist. Das soll teilweise davon abhängen, welche Bauteile eventuell wiederverwertet werden können. Die Entscheidung über einen möglichen Wiederaufbau des Einfamilienhauses soll unter anderem maßgeblich vom Zustand der Bodenplatte abhängen, die jetzt noch untersucht werden muss, heißt es.

In dem Einfamilienhaus soll nach Angaben von Nachbarn eine junge alleinerziehende Frau mit einem Kleinkind wohnen. Der Junge soll Ende des vergangenen Jahres ein Jahr alt geworden sein. Die Hauseigentümerin, die in Berlin arbeitet, war für die MAZ nicht zu erreichen. Nach Auskunft der Nachbarn soll sie erst einmal in einem Kleinmachnower Hotel untergebracht worden sein.

Der Kran auf der Bonava-Baustelle in der Stahnsdorfer Wilhelm-Külz-Straße, der unmittelbar neben dem Fundort der Bombe stand, ist mittlerweile weitgehend abgebaut worden. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Gemeindeverwaltung Stahnsdorf hat der betroffenen Familie zwei Wohnungen zur Auswahl angeboten. In einer dieser Wohnungen könnte die junge Frau vorübergehend wohnen, während am Haus gebaut wird. Wann der Rückbau begonnen wird, steht offiziell noch nicht fest. Ein Baucontainer vor den Garagen auf dem Grundstück deutet aber schon auf den Beginn hin. Der Familie habe die Gemeinde weitere kommunale Angebote zur Nutzung unterbreitet, sagt Gemeindesprecher Stephan Reitzig. Detailliert will sich die Verwaltung dazu aus Rücksicht und zum Schutz der Privatsphäre der jungen Frau nicht äußern.

Wintergarten der Eltern beschädigt

Die Eltern der betroffenen Frau, die im unmittelbar benachbarten Einfamilienhaus leben, wollten sich gegenüber der MAZ nicht näher zur entstandenen Situation und zu Perspektiven äußern. Ihr Wintergarten sei ebenfalls von der Sprengkraft der Bombe zerstört worden, heißt es. Die Druckwelle habe die Fenster und die herabfallenden Dachziegel das Glasdach des Vorbaus zerstört.

Noch in der Nacht der Sprengung hatte die Gemeindeverwaltung Stahnsdorf Unterbringungsmöglichkeiten in einem Kleinmachnower Hotel sowie einer Stahnsdorfer Pension gebucht, um eine zu befürchtete Obdachlosigkeit zu verhindern, teilt sie mit. Bei einer regionalen Wohnungsgesellschaft seien zudem am darauf folgenden Montag eine Wohnung reserviert und weitere Unterkünfte angefragt worden. Einem ortsansässigen Unternehmer, der seine bisherige Werkstatt infolge des Schadens nicht mehr nutzen kann, habe die Gemeinde zunächst eine provisorische Arbeitsstätte vermittelt.

Gemeinde unterstützt betroffene Einwohner Mehr als 50 betroffenen Grundstückseigentümern hat die Gemeindeverwaltung ein Schreiben geschickt. Die meisten Schäden hatten Anwohner unmittelbar am Fundort der Bombe gemeldet. Einige Meldungen kamen aber auch aus Kleinmachnow. Neben diesen Schreiben bietet das Sachgebiet Ordnung und Sicherheit der Gemeinde Stahnsdorf betroffenen Einwohnern Beratung und Hilfe an. Bei der Suche nach Lagermöglichkeiten für zeitweilig auszulagernde Einrichtungen unterstützt die Gemeinde betroffene Einwohner. Am und im Haus des Unternehmers Sven Ratzburg hatte ein Gutachter einen Gesamtschaden von mindestens 80.000 Euro ermittelt. Um einem befürchteten Umsatzausfall in Höhe von mindestens 10.000 Euro entgegenzuwirken, hat ihm die Gemeinde eine provisorische Werkstatt zur Weiterführung seines Betriebes vermittelt. In einer Tierarztpraxis musste die Medizinerin das Kaninchen einer Patientin einschläfern. Bei dem Tier hatte die Ärztin verdächtige Lungennebengeräusche festgestellt, die auf eine Erkrankung des Tieres infolge des Schocks bei der Fliegerbombensprengung zurückzuführen sein könnte, heißt es. Die Staatsanwaltschaft sieht keinen ausreichenden Anlass für Ermittlungen zum Bombenfund. Der Bauherr hatte zuvor eingeräumt, dass am Fundtag entgegen der Auflage keine kampfmitteltechnische Begleitung vor Ort gewesen sei, als mit nicht überprüfter Erde gearbeitet wurde.

„Wie groß der Gesamtschaden durch die Bombensprengung ist, können wir nicht sagen, da die Schadensgutachten an die jeweiligen Versicherer gegangen sind und die Verwaltung nicht informiert ist. Jede Schätzung wäre unseriös“, erklärt Reitzig. Betroffenen Eigentümern empfiehlt die Gemeinde, sich umgehend an den betreffenden Versicherer zu wenden, sofern noch nicht geschehen. Fälle, in denen die Regulierung verweigert wird oder keine Absicherung besteht, sollten umgehend der Verwaltung gemeldet werden, die ihrerseits diese Fälle an das brandenburgische Innenministerium weiterleitet.

Von Heinz Helwig