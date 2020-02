Stahnsdorf

Ein Einfamilienhaus in unmittelbarer Nähe der Bombensprengung vom 8. Februar in Stahnsdorf muss abgerissen werden. Das teilt die Gemeindeverwaltung am Montagmorgen mit. Aufgrund der Schäden sei das Haus nicht mehr bewohnbar, heißt es.

Gemeinde bietet Wohnungen an

Die Gemeindeverwaltung hat der betroffenen Familie zwei mögliche Wohnungen angeboten, in denen die Stahnsdorfer während der erforderlichen Arbeiten an dem beschädigten Haus bleiben können. Die Familie soll eine der beiden Wohnungen bereits besichtigt haben. Die zweite Besichtigung steht noch aus. Der Familie wurde angeboten, auch weitere Angebote der Gemeinde nutzen zu können. Näher will sich die Gemeindeverwaltung mit Rücksicht auf die Familie nicht äußern.

50 Grundeigentümer betroffen

Insgesamt 50 Grundeigentümer, die durch die Sprengung Schäden an ihrem Eigentum erlitten haben, wurden von der Gemeinde angeschrieben. Einem Gewerbetreibenden vermittelte Stahnsdorf eine provisorische Ersatzwerkstatt, in der er seinen Betrieb vorerst weiterführen kann.

Von MAZonline