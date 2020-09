Nach erstem Fall von Schweinepest fordert Albers erneut Bogenjagd

Stahnsdorf

Nach Auftreten des ersten Falles von Schweinepest in Deutschland appelliert Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) ein weiteres Mal für die Einführung der Bogenjagd im Kampf gegen die Wildschweinplage.

Bei einem toten Wildschwein nahe der deutsch-polnischen Grenze im Landkreis Spree-Neiße in Südostbrandenburg wurde die Afrikanische Schweinepest (ASP) festgestellt. Das bestätigte das Nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut am Donnerstagvormittag. Damit gibt es in Deutschland den ersten offiziellen Fall von ASP.

Bogenjagd als zusätzliche Option

Stahnsdorfs Bürgermeister Albers nahm diesen zum Anlass, erneut an den Brandenburgischen Landwirtschafsminister Axel Vogel zu appellieren, weitere Jagdmethoden für die Jagd zuzulassen. „Spätestens jetzt ist es an der Zeit, Wildschweine schnell und effizient in hohen Stückzahlen zu dezimieren. Dies geht nur, wenn den Jagdausübungsberechtigten die innerörtliche Bejagung erleichtert wird. Hierfür ist die Bogenjagd als zusätzliche Option der Jagd jetzt ein Muss.“

Vor einem Jahr hatte das Ministerium einen entsprechenden Antrag des Jagdpächters für Stahnsdorf und Kleinmachnow, Peter Hemmerden, auf eine Sondergenehmigung abgelehnt. Die Begründung war, dass sich keine wissenschaftliche Begleitung für das Vorhaben gefunden hatte. Albers, der das Thema aufgebracht hatte, appellierte daraufhin bei jeder sich bietenden Gelegenheit erneut an Vogel, diese Methode doch zu genehmigen.

Albers möchte neue Verhandlungen

Auch diesmal fordert er ihn „angesichts der bedrohlichen Lage und der enormen Schwarzwildbestände gerade in der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf zum Umdenken“ auf und fragt: „Ihre kategorische Weigerung zur Erlaubnis der Bogenjagd gehört auf den Prüfstand. Wenn nicht jetzt, wann dann?“ In einer Pressemitteilung schlägt Albers vor, dass sich alle Verantwortlichen zeitnah erneut an einen Tisch setzen, um „hierfür eine praktikable Lösung zu finden“.

Jagdpächter Jörg Fenske und Peter Hemmerden (rechts). Quelle: Gesine Michalsky

Hemmerden wartet unterdessen nicht darauf, dass Vogel seine Meinung ändert, er hat in der Zwischenzeit schon auf andere Maßnahmen gesetzt: Er hat im Frühjahr das Jagen mit Unterschallmunition bewilligt bekommen, die eine geringere Energie als übliche Munition hat und außerdem leiser ist. Zusätzlich setzt er auf Fallenjagd in seinem Revier.

Von Konstanze Kobel-Höller