Teltow

Die neue Entlastungsstraße zwischen der Potsdamer Straße in Teltow und der Quermathe in Stahnsdorf ist ab sofort befahrbar. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) und sein Stahnsdorfer Amtskollege Bernd Albers (Bürger für Bürger) gaben am Freitagnachmittag die sogenannte Biomalzspange für den Verkehr frei. Die insgesamt 645 Meter lange Verbindung entlastet die Durchfahrtsstraße durch Teltow sowie die Kreuzung Stahnsdorfer Hof in Stahnsdorf. Spürbar ruhiger sollen künftig auch die Anwohner an der Lindenstraße beziehungsweise am Güterfelder Damm sowie in den Stahnsdorfer Vierteln Blumensiedlung und „Schmale Enden“ leben können.

Vorfristig freigegeben

Den symbolisch ersten Spatenstich zum Bau der neuen Trasse hatten Schmidt und Albers Mitte März dieses Jahres ausgeführt. Der ursprüngliche Bauzeitplan sah die Freigabe der Straße erst für das Frühjahr 2020 vor. Zeitgleich gab der Landesbetrieb Straßenwesen am Freitag den ersten Abschnitt der neuen Landesstraße 77 für den Verkehr frei. Mit der kompletten Fertigstellung der neuen Umgehungsstraße kann Stahnsdorf im zweiten Quartal des nächsten Jahres rechnen, kündigt Gemeindesprecher Stephan Reitzig an.

Unterschiedliche Namen

Auf Teltower Seite soll die neue Verbindung Rudongstraße heißen. Rudong ist der jüngste Partnerschaftsbezirk der Stadt Teltow in China. Die Stahnsdorfer entschieden sich, für ihren Teil der Straße bei der umgangssprachlichen Bezeichnung Biomalzspange zu bleiben.

Von Heinz Helwig