Stahnsdorf

„Die Gemeinde wartet sehnsüchtig auf die überfällige Baugenehmigung für die Feuerwehr“, so Stephan Reitzig, Stahnsdorfs Sprecher auf eine entsprechende Anfrage der MAZ. Doch woran liegt es wirklich, dass mit den Neubau noch nicht begonnen werden konnte?

Im Februar hatte sich die Gemeindevertretung mehrheitlich – 15 Ja, zwölf Nein – für die teuerste aller vier Varianten entscheiden, mit Vollunterkellerung, Beheizung per Wärmepumpe, Eisspeicher und Luftabsorber, entschieden. Acht Millionen Euro sollte das Vorhaben kosten, war damit entschieden. Der Bauantrag wurde am 8. April eingereicht, wie auch von der Unteren Baubehörde des Landkreises bestätigt wird.

Änderung zu günstigster Variante durchgesetzt

Im Sommer bereitete Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) einen neuen Beschlussantrag vor, der der finanziellen Situation geschuldet sei, hieß es: Die Mittel für den Neubau sollten im Haushalt nur auf Grundlage der günstigsten Variante (7,1 Millionen Euro) bereitgestellt werden, ein Änderungsantrag zum Bauantrag solle eingereicht werden. Äußerst knapp konnte sich Albers durchsetzen, 13 Mal gab es ein Ja, zwölf Gemeindevertreter stimmten dagegen. Die Feuerwehr wird also günstiger gebaut und ohne Vollunterkellerung oder Eisspeicher auskommen müssen.

Bauantrag wird vorerst nicht geändert

Der Bauantrag sollte aber vorerst nicht geändert werden, so Reitzig, sondern weiterlaufen wie bisher. „Ist die grundsätzliche Baugenehmigung erteilt, wird die Gemeinde gemäß der Beschlusslage einen Änderungsantrag zur Baugenehmigung stellen.“ Der Vorteil sei, dass dann lediglich die von der Änderung betroffenen unteren Behörden beteiligt werden müssten. Dieses Vorgehen werde von der Verwaltung auch in den Gremien – also den politischen Ausschüssen – entsprechend kommuniziert.

Doch wie ist nun der Bearbeitungsstand? „Die Fachämterbeteiligung wurde durchgeführt und verlief positiv. Die abschließende Stellungnahme der unteren Wasserbehörde steht noch aus“, so die Baubehörde. Mehrfach habe es Nachforderungen gegeben, zuletzt Ende September hinsichtlich des Eisspeichers. Dabei sei durch ein Gutachten des Sachverständigen zu bestätigen, dass die Anlagen und die einzigen Anlageteile insgesamt die Gewässerschutzanforderungen erfüllen. Da es sich um eine unterirdische Anlage handle, seien auch die Rohrleitungen zu betrachten.

Zur Nachreichung sei eine Fristverlängerung bis Ende November beantragt worden, nach Einlangen der Unterlagen habe die untere Wasserbehörde für ihre erneute Beteiligung einen Monat Zeit. Die untere Bauaufsichtsbehörde entscheidet dann innerhalb eines weiteren Monats nach Vorliegen sämtlicher Bauvorlagen, fachbehördlichen Stellungnahmen und der Stellungnahme der Gemeinde. „Eine Prognose kann nicht abgegeben werden“, so die Bauaufsicht.

Reitzig betonte gegenüber der MAZ eine Woche nach Stellungnahme des Kreises, dass von Seiten der Gemeinde keine Unterlagen mehr fehlen würden. „Fristen werden und wurden gehalten“, so der Sprecher.

Von Konstanze Kobel-Höller