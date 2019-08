Stahnsdorf

Einen Spitzenkoch holt sich der französische Bäcker Didier Canet auf seinen Hof auf dem Stahnsdorfer Dorfplatz: Benjamin Perry wird hier ab August in den frisch sanierten Räumen Kochkurse anbieten. „Ich tanze immer auf vielen Hochzeiten“, sagt Perry, der unter anderem im Drei-Sterne-Restaurant des Hotels Traube Tonbach gekocht hat. Die Sternegastronomie sei toll gewesen, doch inzwischen habe er vier Kinder – eine Änderung der Work-Life-Balance sei fällig gewesen. „Ich habe das eine lange Zeit gerne gemacht, aber es fordert auch seinen Tribut.” Er habe gern mal 16-Stunden-Arbeitstage gehabt und mehrere Jahre kein Weihnachten und kein Silvester zuhause verbracht. „Aber ich habe ein unheimlich breites Wissen gewonnen und viel gesehen.”

Es folgten mehrere Stationen: So war Perry etwa im Food-Einkauf und Qualitätsmanagement tätig, später Teil des Gründerteams des „Kochhauses“. Bei dem Berliner Projekt „Fair Food Bike”, an dem er ebenfalls beteiligt ist, werden kleine Küchen auf Lastenrädern angeboten, als Imbisswagen oder Coffeemobil, Indoor oder Outdoor – von Menschenkraft und Solarstrom angetrieben. Perry bezeichnet das Modell als „klimaneutrales Catering”. Als Schulkoch in der Dahlemer Parzival-Schule blühte Perry richtig auf: „Das war perfekt. Hier konnte ich sehr kreativ und gesund für Kinder kochen.“ Schon immer habe er sich für Nachhaltigkeit und den Prozess der Lebensmittelherstellung interessiert. Kein Wunder also, dass er auch eigene Salatdressings produziert, ohne Konservierungsstoffe und vegan, und über seine Homepage vertreibt. „Ich habe an der Schule festgestellt, dass sich der Salatkonsum durch ein gutes Dressing drastisch erhöht hat.“ Süß, sauer und salzig müssten „angetickert“ werden, um einen runden Geschmack zu erreichen. Auch etwas Bitterkeit sollte enthalten sein, etwa durch die Beigabe von Walnuss. Für ein andere Dressing backt Perry Zitronenschale im Ofen, um ein angenehmes Aroma zu erreichen. Damit hat er Soßen gemacht, die von den Kindern auch zu Spaghetti gegessen werden, erzählt der Koch nicht ohne Stolz.

Eröffnung am 4. August Die „ Ben Perry”-Kochschule auf dem Dorfplatz 6 in Stahnsdorf bietet ab August Kochkurse für Erwachsene, aber auch einen Club für Kinder und Jugendliche. Eröffnung ist am 4. August ab 14 Uhr, der erste Kurs findet am 11. August um 16 Uhr statt (Mediterrane Grundlagen). Pro Kurs können zehn bis 16 Personen teilnehmen, die Kosten betragen je nach Thema 70 bis 85 Euro pro Person. Meist werden drei Gänge gekocht. Perry bietet in seiner Kochschule auch Firmenevents oder Feiern an, er veranstaltet Fortbildungen und Workshops. Mehr Informationen im Internet unter http://benperry.de oder Tel. 0170/2 46 67 19.

Schon lange hat Perry, der seit drei Jahren in Stahnsdorf lebt, die Idee einer Kochschule mit sich herumgetragen, Kochkurse in anderen Räumen gab er ohnehin schon. Zehn bis 16 Personen können künftig pro Kurs auf dem Dorfplatz mitmachen. Drei bis vier Kurse sollen pro Monat stattfinden, den Anfang machen „Mediterrane Grundlagen“ am 11. August unter anderem mit Fisch und Nudeln, und die „Grillakademie“ am 16. August. Hier möchte Perry mit den Teilnehmern nicht nur rund ums Fleisch arbeiten, sondern auch passende Soßen und Salate zubereiten. Als Zielgruppe sieht er all jene, die gern kochen und dazulernen – aber auch gern Zeit mit anderen verbringen. „Da ergeben sich oft viele neue Bekanntschaften.” Auch einen Kochclub für Kinder und Jugendliche bietet er an. Die Küche ist übrigens mit normalen Geräten ausgestattet, damit die Rezepte gleich auch zuhause umgesetzt werden können, so Perry.

Demnächst erscheinen übrigens auch zwei Kochbücher von dem Wahl-Stahnsdorfer: Ein Fachbuch zum Thema „Mittagessen pädagogisch gestalten“ über Ernährung von Kindern. Dazu gibt er auch Workshops für Kita-Köche – künftig natürlich in seiner eigenen Kochschule. Das zweite Buch beschäftigt sich mit der norddeutschen Küche. Für „Norddeutsch by Nature” hat sich Perry auf die Spuren der Rezepte seiner Uroma aus dem Jahr 1910 gemacht. Er hat Austernfischer in Amrun, eine Brauerei oder Kutterfischer besucht und porträtiert. Viele doppelseitige Bilder prägen das Buch. „Es sind meine eigenen Rezepte mit deren Produkten.” Die norddeutsche Küche sei sehr geprägt von der Tradition. „Diese Einfachheit und die Produkte aus der Region als Selbstverständlichkeit finde ich einfach toll.”

Von Konstanze Kobel-Höller