Der Großteil der neuen Landesstraße 77 ist fertig und soll am Donnerstag offiziell für den Verkehr freigegeben werden. Die etwa dreieinhalb Kilometer lange Strecke soll Stahnsdorf vom Verkehr entlasten. Die Kosten werden voraussichtlich 12,5 Millionen Euro betragen.

Schon vor der offiziellen Freigabe der neuen Landesstraße 77 verteilte Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) am Mittwoch an der neuen Umgehungsstraße aktuelle Ortspläne an Autofahrer. Quelle: Gemeinde Stahnsdorf