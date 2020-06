Stahnsdorf

Nach dem Umbau der Potsdamer Allee in Stahnsdorf von vier auf zwei Fahrspuren ist der direkte Schulweg vieler Kinder aus der Boschsiedlung und den angrenzenden Wohnvierteln in die Heinrich-Zille-Grundschule absolut gefährlich geworden. Das berichten besorgte Eltern der MAZ.

Vor den Bauarbeiten stand am Übergang von der John-Graudenz-Straße in die Beethovenstraße, die geradewegs zur Grundschule führt, eine Bedarfsampel, deren Knopf die Grundschüler gern drückten. Jetzt fehlen dort jegliche Schutzvorkehrungen, sagen die Familien. Sie fordern, den Schulweg für die Kinder wieder sicherer zu machen.

Umweg von 600 Metern notwendig

Dass die neue Mittelinsel an dieser Stelle die Autofahrer zum Anhalten bewegen wird, glauben die Eltern nicht. Derzeit laufen die Kinder meistens bis zum nächsten Kreisverkehr zwischen einem Discounter und der Bergstraße. Dort können sie die Potsdamer Allee auf gesicherten Überwegen überqueren. Auf der anderen Straßenseite kehren sie dann wieder zum ursprünglichen Schulweg zurück. Der Umweg beträgt auf beiden Straßenseiten jeweils etwa 300 Meter.

Zahlen und Fakten zur Baustelle Die Potsdamer Allee in Stahnsdorf soll bis Mitte August komplett umgebaut sein. Derzeit stellen die Bauleute den letzten Abschnitt zwischen der Heide- und der Bergstraße sowie den Kreisverkehr an der Heinrich-Zille-Straße her. Der Verkehr zwischen Heidestraße und Meisenweg beziehungsweise zwischen Potsdamer Allee 128/129 /Zahnarztpraxis/Friseursalon) und Bergstraße wird einspurig mit Ampelregelung geführt. Die Bushaltestellen „ Bahnhofstraße“ der Linien 601 und X 1 werden in Höhe des Meisenweges verlegt. Weitere Infos: www.stahnsdorf.de

„An dem Übergang treffen sich morgens oft bis zu zehn Kinder gleichzeitig, um den Schulweg gemeinsam fortzusetzen“, bestätigt Antje Neumann-Reiß. Auch ihre Tochter gehört dazu. Die Juwelierin hat ihr Geschäft direkt an der Hauptstraße und schon so manches Mal haarsträubende Situationen mitansehen müssen. Auch andere Stahnsdorfer schildern bei Facebook ihre Beobachtungen von heiklen Begegnungen zwischen Auto- und querenden Radfahrern.

Zebrastreifen nur an Kreisverkehr erlaubt

Schon in der Informationsveranstaltung für die Anwohner und andere interessierte Stahnsdorfer noch vor Beginn des Umbaus im Juli 2018 habe sie mit weiteren Eltern auf die notwendige Sicherung des Schulweges hingewiesen, sagt Neumann-Reiß. Der Kreisstraßenbetrieb Potsdam-Mittelmark, der den Umbau koordiniert, habe seinerzeit versichert, die Kabel für eine Ampel lägen unter der Erde bereit. Bei Bedarf könne die Signalanlage jederzeit wieder aufgestellt werden. Ein Zebrastreifen an Übergängen mit einer Mittelinsel, den die Eltern alternativ vorschlugen, sei ausschließlich an Kreisverkehren erlaubt, habe der Betrieb geantwortet.

An Überwegen mit einer Mittelinsel seien Zebrastreifen entbehrlich, bestätigt Heike Vierke-Eichler zunächst. Ein generelles Verbot gebe es dort allerdings nicht, sagt die Leiterin der mittelmärkischen Verkehrsbehörde. Ausgeschlossen sind die weißen Querbalken lediglich vor Ampeln mit einer so genannten Grünen Welle und über deutlich gekennzeichnete Busspuren.

Anzahl von Verkehrsteilnehmern für Zebrastreifen relevant

Ansonsten legen die Richtlinie für Anlagen und Ausstattung von Überwegen sowie die Straßenverkehrsordnung fest, ab wie vielen Begegnungen zwischen Fahrzeugen und Fußgängern in der Stunde zusätzliche Schutzmaßnahmen für Letztere möglich sind. Dabei liegt der Mindestwert bei 50 bis 100 Fußgängern und 200 bis 300 Fahrzeugen in der Stunde, gemessen in einer Richtung. Bei 450 bis 600 Fahrzeugen kann ein Zebrastreifen sogar empfohlen werden. In jedem Fall müsse aber die konkrete Situation vor Ort geprüft werden.

Solch einen Antrag könnten auch die Eltern in Stahnsdorf an die Verkehrsbehörde richten, um mehr Sicherheit für ihre Kinder auf dem Weg zur Schule zu erreichen, sagt Vierke-Eichler. Die Gemeinde Stahnsdorf würde die Initiative sogar unterstützen, will Gemeindesprecher Stephan Reitzig auf MAZ-Nachfrage nicht ausschließen.

Entscheidungsträger erinnern sich nicht an Hinweise von Eltern

Zu dem betreffenden Abschnitt der Potsdamer Allee habe eine Endkontrolle durch Polizei, Gemeinde und Kreisstraßenbetrieb stattgefunden, teilt dieser mit. Dabei sei festgestellt worden, dass alle Richtlinien eingehalten wurden. Außerdem gebe es einen bestätigten Markierungs- und Beschilderungsplan, dem niemand widersprochen hätte. An die Hinweise der Eltern in der Informationsveranstaltung vor zwei Jahren hat sich dabei wohl auch niemand mehr erinnert.

