Stahnsdorf

In der Nacht zu Donnerstag ist in einen Friseursalon in Stahnsdorf eingebrochen worden. Eine Zeugin meldete sich gegen 4.15 Uhr bei der Polizei. Sie wohnt über dem Salon und war von Einbruchsgeräuschen geweckt worden.

Trotz sofortiger Fahndung im Umfeld wurde kein Tatverdächtiger gefasst. Die Täter war der Einbruch gelungen. Sie waren über ein Fenster eingestiegen und stahlen eine Kassette mit Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline