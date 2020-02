Stahnsdorf

Ein Mann wurde am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Stahnsdorf verletzt. Der 49-Jährige war mit seinem Kleintransporter gegen 13.30 Uhr auf der Potsdamer Straße in Richtung Seestraße unterwegs. Als er kurz abgelenkt war, fuhr er auf einen parkenden Mercedes auf und schob ihn auf einen parkenden Audi.

Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt und von Rettungskräften medizinisch versorgt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf 21.000 Euro.

