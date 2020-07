Stahnsdorf

Großeinsatz der Polizei am Mittwochvormittag im Übergangswohnheim in Stahnsdorf: Wie der Landkreis Potsdam-Mittelmark auf MAZ-Anfrage mitteilt, kam es in der unter Corona-Quarantäne stehenden Flüchtlingsunterkunft seit gestern Abend immer wieder zu massiven Problemen mit Bewohnern. Einige missachteten die Quarantäne, heißt es, außerdem seien Mitarbeiter des Heimbetreibers Internationaler Bund bedroht worden, „sodass wir die Mitarbeiter heute Morgen aufgefordert haben, das Heim zu verlassen“, sagt Kreissprecherin Andrea Metzler. „Die Polizei holt nun die Bewohner raus, die andere Bewohner aufhetzen, und bringen die Störer in den Abschiebe-Gewahrsam nach Schönefeld.“ Dort werden seit Mai Personen untergebracht, die sich hartnäckig gegen die behördlich angeordnete Corona-Quarantäne wehren.

263 Menschen unter Quarantäne

Die beiden Häuser des Übergangswohnheims stehen seit anderthalb Wochen unter Quarantäne, nachdem eine Familie positiv auf Covid-19 getestet wurde. Insgesamt 263 Menschen sind laut Kreissprecherin von der angeordneten Isolation betroffen. Seit gestern steht zudem fest: Es sind weitere Personen infiziert, die Quarantäne wurde bis zum 2. August verlängert. „Insgesamt haben wir jetzt 14 positive Fälle“, sagt Metzler. Eine Zahl, die weitere steigen könnte, denn noch liegen nicht alle Ergebnisse der Reihentestungen vor. Die infizierten Bewohner sollen laut Metzler nun separat in Wohneinheiten des Landkreises in Teltow untergebracht werden.

Polizeiwagen vor dem Übergangswohnheim in Stahnsdorf. Die Unterkunft steht unter Corona-Quarantäne. Die Polizei musste eingreifen, nachdem es offenbar zu massiven Problemen mit Bewohnern kam. Quelle: Heinz Helwig

Auslöser für die Probleme waren laut Kreissprecherin neben der Nachricht der verlängerten Quarantäne Streitigkeiten um das Essen. „Da niemand das Heim verlassen darf, werden die Bewohner mit Essen versorgt, doch einige beschweren sich, dass sie selber kochen wollen und dass es eine vegetarische Kost gibt“, sagt Metzler.

Bewohner protestieren gegen Essensversorgung

Ähnliches berichten die Bewohner vor Ort. Sie protestierten, sagten einige gegenüber der MAZ, weil sie kein Wasser und nur schlechtes Essen bekämen. Empört seien sie zudem, dass nur sie Masken tragen müssten, die Sozialarbeiter und das Security-Personal aber nicht. Einige schildern zudem, dass manche Bewohner nachts das Heim verlassen würden und morgens wiederkämen.

