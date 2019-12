Sputendorf

Zwei Betrunkene sollen am Sonntagabend in Sputendorf an Autos randaliert haben, die in der Straße der Einheit geparkt waren. Ein Zeuge rief die Polizei gegen 22.15 Uhr.

Die Beamten trafen die mutmaßlichen Randalierer ganz in der Nähe an. Beide Personen (18 und 47 Jahre alt) waren erheblich alkoholisiert und stritten den Tatvorwurf ab.

Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZonline