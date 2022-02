Stahnsdorf

Am Sonnabendmorgen meldeten zeugen der Polizei in Stahnsdorf eine ebenso dreiste wie gefährliche Müllentsorgung: Unbekannte hatten einigen Unrat am Gladiolenweg hinterlassen, darunter auch Altölfässer, deren Inhalt ins Erdreich zu gelangen drohte. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um das Öl aufzunehmen.

Von MAZonline/krf