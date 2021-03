Stahnsdorf

Ein schrecklicher Unfall mit einem schwer verletzten Unbeteiligten hat sich bereits am Mittwoch in Stahnsdorf ereignet. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt, waren am Mittag am Postverteilzentrum zwei Autos kollidiert. Der Grund war offenbar die Missachtung der Vorfahrt durch einen 65 Jahre alten Fahrer.

Der PKW des Mannes kollidierte an der Kreuzung mit einem zweiten Fahrzeug – dieses Auto geriet daraufhin ins Schleudern und erfasste einen Fußgänger auf der Mittelinsel. Der 45-jährige Fußgänger musste per Hubschrauber in eine Berliner Klinik geflogen werden, er ist nach derzeitigem Stand zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Auch der Unfallverursacher erlitt einen Schock.

Die beiden beteiligten Autos waren nach dem Unfall so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei spricht von einem hohen Sachschaden.

Von MAZonline/krf