Stahnsdorf

In der Nacht zum Sonnabend wurde aus einer Autowerkstatt in Stahnsdorf ein Porsche Boxster gestohlen. Die Einbrecher waren über ein Fenster in die Räume gelangt, um Fahrzeuge zu stehlen.

Außer dem Porsche fuhren sie auch mit einem VW T3 in Wohnmobilform weg. Und sie hatten sich ein Motorrad der Marke Ducati auf einen Anhänger geladen und zur Abfahrt bereitgestellt. Dazu kam es offensichtlich nicht mehr. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Werkstatt-Besitzer meldete den Einbruchdiebstahl am Samstagmorgen der Polizei. Diese konnte den Porsche wiederfinden: Die Täter waren auf der A11 zwischen den Anschlussstellen Joachimsthal und Pfingstberg mit dem Sportwagen liegengeblieben. Er wurde zur Beweissicherung und für weitere Ermittlungen mitgenommen.

Von MAZonline