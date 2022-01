Probleme mit Video-Übertragung: Stahnsdorfer Bauausschuss abgebrochen

Stahnsdorf

Wegen technischer Probleme abgebrochen und vertagt wurde am Donnerstagabend der per Video abgehaltene Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt der Gemeinde Stahnsdorf nach rund einer Stunde. Die Öffentlichkeit wurde über Youtube zwar mit Bild, nicht aber mit Ton versorgt. Nach mehreren Anläufen wurde schließlich der Antrag auf Vertragung gestellt.

Stahnsdorf nutzte aus Datenschutzgründen bisher die Open-Source-Software „Jitsi“, so Sprecher Stephan Reitzig. Das System habe auch problemlos funktioniert, „lediglich die mit einer zweiten Software abgewickelte Übertragung auf YouTube wies keinen Ton auf.“ Künftig werde aber das System „Big Blue Button“ eingesetzt, das in der Bedienung mehr Möglichkeiten biete.

Der jüngste Regionalausschuss musste ebenfalls aus technischen Gründen abgebrochen werden, auch in anderen Gremien hatte es Probleme gegeben. Diese seien aber nach Auffassung der Verwaltung meist „an individuellen Geschwindigkeitsdefiziten der jeweiligen Internetanschlüsse der Nutzer oder an anwenderseitigen Hardwareproblemen“ gelegen, so Reitzig.

Von Konstanze Kobel-Höller