Stahnsdorf

Als sich am Mittwochnachmittag ein Paar auf einem Parkplatz in der Potsdamer Allee in Stahnsdorf unterhielt, wurden sie plötzlich von einem Mann beleidigt. Das gipfelte in einer Prügelei. Während die Polizei vor Ort war, zeigte der Potsdamer den beiden erneut den Mittelfinger. Er wurde durch die Beamten aufgefordert, den Ort zu verlassen, kam dem jedoch nicht nach, sondern missachtete die Weisungen der Polizeibeamten. Die Beamten brachten ihn nun zu Boden und fixierten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten. Hierbei leistete der stark betrunkene Mann erheblich Widerstand. Schließlich beleidigte er noch einen der Polizisten. Die Beamten fuhren mit dem Mann ins Krankenhaus, wo die Widerstandshandlungen anhielten. Anschließend kam er in Polizeigewahrsam und sieht nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstandes entgegen.

Von MAZonline