Stahnsdorf

Mit einer Ampel soll nun die Stahnsdorfer Unfallkreuzung Quermathe und Ruhlsdorfer Straße entschärft werden. Bis dahin soll Tempo 30 gelten.

Zahlreiche schwere Unfälle hatte es an der Kreuzung gegeben, seit die Biomalzspange eröffnet wurde und damit die Vorrangregelung der Ruhlsdorfer Straße geändert wurde. Die Gemeinde und die Verkehrsbehörde hatten zunächst mit einer deutlicheren Markierung der Stop-Zeichen auf den Fahrbahnen versucht, dann wurden die Spuren anders aufgeteilt. Diese letzte Maßnahme, die im Mai stattgefunden hat, habe auch schon Früchte getragen, so Stephan Reitzig, Stahnsdorfs Sprecher. Das Unfallgeschehen sei seitdem spürbar reduziert.

Ein schwerer Unfall an der Kreuzung Ruhlsdorfer Straße/Quermathe Stahnsdorf. Quelle: Feuerwehr Stahnsdorf

Für die Jahre 2023/2024 sollen nun die finanziellen Mittel für die Planung und die Errichtung einer Ampel auf der Kreuzung in den Haushalt eingestellt werden. Bis zur Fertigstellung der Anlage soll im Kreuzungsbereich Tempo 30 angeordnet werden und eine mobile Ampel aufgestellt werden. Die Angebote dafür werden noch in diesem Sommer eingeholt, Tempo 30 soll in den kommenden Wochen beantragt werden, so Reitzig.

Die Planungen werden auch zum Anlass genommen, um zu überprüfen, ob möglicherweise ein neuer Geh- und Radweg zwischen den Anfang der Biomalzspange und die Kreuzung Quermathe/Ruhlsdorfer Straße in das Vorhaben eingebunden werden kann.

Über die Errichtung eines Kreisverkehrs war ebenfalls im Vorfeld diskutiert worden, doch laut Verwaltung ist die Einmündung der Fahrbahnen zu spitzwinkelig, sodass nur ein teurer, ovaler „Kreisel“ möglich wäre. Dieser würde außerdem zwei Bebauungspläne tangieren, die geändert werden müssten, was wiederum lange dauern würde. Auch Grunderwerb wäre dafür nötig. Eine Ampel wäre dagegen ohne großen Aufwand und deutlich günstiger möglich.

Von Konstanze Kobel-Höller